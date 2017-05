Die Lage bestimmt den Preis

11.05.2017, 12:12 Uhr

Wien & seine Nähe

Tatsächlich kann man sich nur in Untersiebenbrunn um 78 Euro pro Quadratmeter ansiedeln. Die teuerste Lage ist nach wie vor Groß-Enzersdorf mit Spitzenwerten von 300 Euro, gefolgt von Deutsch-Wagram mit 250 Euro. Raasdorf und Glinzendorf teilen sich den dritten Platz der teuersten Orte Gänserndorfs mit 220 Euro. Die Bezirkshauptstadt belegt "nur" Rang 4. Hier muss man – je nach Lage – zwischen 90 und 200 Euro für den Quadratmeter hinblättern.

Ab 10 Euro in Palterndorf

Beliebter Marev

Zur Sache

Günstiger kann man sich im Norden ansiedeln. Ab 10 Euro am Quadratmeter wird man zum Palterndorf-Dobermannsdorfer. Zwei Euro mehr kostet die günstigste Lage in Drösing, ab 13 Euro bekommt man in Neusiedl einen Grund.Die 23 Marev-Gemeinde des Bezirks sind im Vergleich zu den nördlicheren Orten das wesentlich teurere Pflaster. Wer sein Eigenheim auf fruchtbare Marchfelder Erde setzen will, muss dafür zumindest 29 Euro (Weiden) bereithalten. Durchschnittlich kostet ein Quadratmeter Marchfeld 114, 22 Euro, also 36,25 Euro über dem Bezirksdurchschnitt.Aderklaa: 130€ - 150€Andlersdorf: 71€ - 100€Angern: 22€ - 40€Auersthal: 67€ - 100€Bad Pirawarth: 65€ - 80€Deutsch-Wagram: 200€ - 250€Drösing: 12€ - 20€Dürnkrut: 25€ - 35€Ebenthal: 15€ - 30€Eckartsau: 45€ - 70€Engelhartstetten: 42€ - 60€Gänserndorf: 90€ - 200€Glinzendorf: 180€ - 220€Groß-Enzersdorf: 250€ - 300€Groß-Schweinbarth: 44€ - 63€Großhofen: 65€ - 89€Haringsee: 46€ - 64€Hauskirchen: 17€ - 17€Hohenau: 30€ - 30€Hohenruppersdorf: 30€ - 30€Jedenspeigen: 20€ - 20€Lassee: 47€ - 65€Leopoldsdorf: 100€ - 140€Mannsdorf: 80€ - 90€Marchegg: 30€ - 55€Markgrafneusiedl: 74€ - 103€Matzen-Raggendorf: 49€ - 149€Neusiedl: 13€ - 18€Obersiebenbrunn: 80€ - 125€Orth: 90€ - 130€Palterndorf-Dobermannsdorf: 10€ - 22€Parbasdorf: 112€ - 155€Prottes: 55€ - 76€Raasdorf: 180€ - 220€Ringelsdorf-Niederabsdorf: 15€ - 15€Schönkirchen-Reyersdorf: 60€ - 90€Spannberg: 30€ - 40€Strasshof: 160€ - 190€Sulz: 20€ - 30€Untersiebenbrunn: 78€ - 78€Velm-Götzendorf: 20€ - 28€Weiden: 29€ - 41€Weikendorf: 80€ - 100€Zistersdorf: 20€ - 35€