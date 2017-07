Fußballgolf und Driving Range: der neue Abenteuergolfplatz

25.07.2017, 00:00 Uhr

Gschäftsführer Reinhard Wachmann will in erster Linie jene für den Sport gewinnen, die bisher noch keine Erfahrung mit Golfen gemacht haben. "Die Golfschule soll für jedermann sein und zudem sinnvolle Nachmittags- und Sportbetreuung für Kinder bieten." Kurse gibt der renommierte Trainer Martin Rentenberger, er wurde unter die "U.S. Kids Golf TOP 50 Kids honorable Teachers 2015 gewählt.Auf dem Gelände befindet sich außerdem der "Eventstadel", der nicht nur als Vereinslokal dient, sondern täglich geöffnet ist. "Der Stadl ist auch für Veranstaltungen buchbar", teilt Wachmann mit.In fünf Jahren soll das Golfzentrum in seiner geplanten Form umgesetzt werden. Dann sollen das Vereinsgebäude, der 9-Loch-Golfplatz, ein Ärztezentrum mit Sportmediziner, Physiotherapie und Massege plus Wellness- und Fitnessangeboten und ein Restaurant in Betrieb gehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträt 4,5 Milionen Euro.Übrigens, so viel sei verraten: Für Fußballgolf braucht man keinen Golfschläger.