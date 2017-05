Groß-Enzersdorf zahlt mit einer neuen Währung

15.05.2017, 11:00 Uhr

Mit der Gutschein-Währung ist es möglich, verschiedene Aktionen wie Bürgerbeteiligungen, Förderungen, Untersützungen oder einfach Geschenke mit lokalem Bezug zu gewährleisten.Zu Redaktionsschluss waren 24 heimische Betriebe gelistet. Rotter: "Marchfelder Betriebe sind zugelassen, nationale oder internationale Konzerne jedoch nicht."Noch sind Bürgerbeteiligungsmodelle Zukunftsmusik, Idee gibt es jedoch schon einige: "Ich denke an eine Photovoltaikanlage und ein Elektroauto - eventuell ein Pick-up - für Car-Sharing", sagt Rotter.Das Stadtfest am 27. Mai im Burghof beginnt um 15 Uhr, am 28. Mai starten die Feierlichkeiten um 10 Uhr mit einer Festmesse.