HAK-Absolventen beim netzwerk:forum

18.10.2017, 22:19 Uhr

Den ersten Teil bildete ein Vortrag von Sebastian Gimbel von SEMTool OG zum Thema "Start Ups". Dieser diente als Anregung für die Schüler, selbst einmal unternehmerisch tätig zu sein. Im zweiten Teil berichteten fünf Absolventen von HAK und HAS über ihren beruflichen Werdegang. Der Bogen reicht von Steuerberaterberufsanwärter, über Gemeindeamtsleiter, Marketingleiterin, selbständige Unternehmerin bis zu Berufsfeuerwehrmann am Flughafen Wien. Die Absolvent appellierten an die SchülerInnen sich weiterzubilden und strichen den besonderen Wert einer kaufmännischen Ausbildung für das ganze Leben hervor. Als interessierte Besucher konnte Direktor Gerhard Antl Bürgermeister Landtagsabgeordneten René Lobner, Vize Margot Linke sowie Vertreter von Schulen und Wirtschaft willkommen heißen.