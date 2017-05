04.05.2017, 12:11 Uhr

kost.bare Ideen einreichen und 50.000 Euro Förderung gewinnen

WEINVIERTEL. Im Rahmen des Ideenwettbewerbes „kost.bares 2017“ sind innovative Ideen zur Vermarktung regionaler Produkte unter dem Dach KOST.bares Weinviertel gesucht. Bis 30. Mai können Ideen über die Webseite der LEADER Region Weinviertel Ost eingereicht werden. Bei Projektumsetzung warten Förderungen in der Höhe bis zu 50.000 Euro auf die Sieger.





Der Trend vermehrt regionale Produkte einzukaufen und damit zu wissen woher's kommt ist deutlich spürbar. Die LEADER Region Weinviertel Ost greift das auf und bietet bis 30. Mai die Möglichkeit, innovative Vermarktungsideen für Weinviertler Produkte unter dem Dach KOST.bares Weinviertel beim Ideenwettbewerb „kost.bares 2017“ einzureichen.

„Ob Betreiber einer Food Coop, eines Bauernladens, eines Wochenmarkts, Nahversorger, Start up-Gründer oder auch Produzent aus dem östlichen Weinviertel. All jene mit einer spannenden Idee rund um die Vermarktung regionaler Produkte sind beim Ideenwettbewerb „kost.bares 2017“ richtig!“, ruft LEADER-Obmann Kurt Jantschitsch zur Teilnahme auf.

Das Ziel der LEADER Region Weinviertel Ost ist es, dabei zu unterstützen, das Angebot an Weinviertler Produkten unter dem Dach „KOST.bares Weinviertel“ zu vermarkten und in Szene zu setzen. Unterstützung gibt es z.B. für Mobiliar von Präsentations- und Verkaufszwecken, Werbematerial für Verkaufsplattformen oder Shop-Lösungen, um Produkte aus der Region zu verkaufen. Auch der Aufbau einer Food-Coop oder eine innovative Lösung, um regionale Produkte rund um die Uhr zu beziehen, können beim Ideenwettbewerb „kost.bares 2017“ eingereicht werden.

Wichtig ist, dass die Vielfalt der Produkte aus dem östlichen Weinviertel (mind. 20 verschiedene Produkte von mind. 5 verschiedenen Produzenten) sowie das Dach KOST.bares Weinviertel vermittelt werden. LEADER unterstützt bei der Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen. Bis 30. Mai können Projektideen als Grobkonzept über die LEADER Webseite www.weinviertelost.at eingereicht werden. Anschließend kürt eine Expertenjury die top-gereihten Ideen. Auf die Sieger warten bei formaler Einreichung und Projektumsetzung Förderungen in der Höhe in der Höhe von 30-40% der Projektkosten.

