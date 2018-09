Optiker mit Spuren aus Afrika

25.09.2018, 00:00 Uhr

Alexander Rier, Geschäftsführer von Optik Jurka in Gänserndorf, im Gespräch mit den Bezirksblättern.

"Tatsächlich hat Monika Dopplinger, die Tochter von Herrn Jurka, den Namen bei der Geschäftseröffnung vor 40 Jahren gewählt, weil ihr Vater Bezirkspolizeikommandant und der Name damit im Bezirk prominent war. Als ich vor neun Jahren den Betrieb übernahm, entschied ich mich, den Traditionsnamen weiterzuführen. Never change a winning team."

Wordrap



Die Frühstückslocation: Sweet Hell in Gänserndorf

"Ehrliche Beratung ist das Um und Auf. Unsere Mitarbeiter sind mit der Firma verbunden, sie verkaufen nicht auf Druck sondern gehen auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Letztendlich entscheiden diese ja selbst, ob sie wiederkommen. Wir versuchen uns zudem mit dem Produktangebot abzuheben. Selbstverständlich haben wir auch sehr günstige Teile im Programm, aber eben nicht nur.""Es gibt definitiv zu wenig Augenoptikerlehrlinge, wer eine Ausbildung vorweisen kann, ist also sehr gefragt.""Ich bin in Südafrika aufgewachsen, wo mein Vater als Fachoptiker bei Zeiss gearbeitet und dann selbst ein Geschäft geführt hat. Dort habe ich die Volkschule besucht, später ging ich in Windhoek, Namibia, wohin die Familie übersiedelte, in die Schule, dann kam der Wechsel in die Haupt- und Handelsschule Gänserndorf. Monika Dopplinger fragte mich eines Tages, ob ich bei ihr eine Lehre machen möchte - und erst da entschied ich mich für diesen Beruf. Ich bin Optikermeister, Kontaktlinsenoptiker und Hörakustik-meister und habe nach der Lehre einen HTL-Abschluss gemacht.""Auf jeden Fall Österreich. Das war schon immer so, wir sind auch jedes Jahr hier zu Besuch gewesen. Umgekehrt besuche ich jetzt einmal jährlich meine Familie mit meinen vier Geschwistern in Pretoria. Dort leben möchte ich allerdings nicht mehr. Erstens ist Österreich ein viel sichereres Land und zweitens ist Südafrika wirtschaftlich uninteressant.""Auf jeden Fall. Wer andere Länder und Kulturen kennenlernt wird weltoffener und auch beruflich weniger betriebsblind. Mir ist es wichtig, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, privat und im Unternehmen."... zu Hause. Klassisch kontinentales Frühstück mit Kaffee, Eiern, Semmeln.... bin ich sportlich unterwegs: Tauchen, Tennis, Joggen.für mich alles .. Herausforderungen annehmen. Ich bin immer auf der Suche nach Neuem.ist noch nicht entschieden, ich habe viele Länder auf meiner Wunschliste, z. B. Australien, Neuseeland und Spanien.ausgeglichen ehrgeizig, entdeckungsfreudig.Der Eissalon, der seine Produkte mit „Höllisch gute Eis-Genüsse“ gepaart mit "himmlisch gutem Service" bezeichnet, hat auch eine sehenswerte Frühstückskarte. Bis 11 Uhr gibt es hier eine gute Auswahl vom klassischen Marchfelder Frühstück über Zerberus bis "Bausatz". Alexander Rier wählte Espresso und Rührei mit Gebäck, Redakteurin Ulrike Potmesil entschied sich für "Zerberus": weichgekochte Eier mit Weißbrotwürfeln und Olivenöl, dazu gabs Grünzeug, also Paradeiser, Gurke & Co. sowie zweimal frisch gepressten Orangensaft.Das Service ist zuvorkommend, gedeckt wird mit Liebe zum Detail und der Preis passt ebenfalls: alles zusammen 19,50.Sweet Hell, Hauptstraße 2, 2230 GänserndorfGeöffnet täglich 8 bis 22 Uhr.