Zum Jubiläum: Geier BIO Kruste 1902

27.04.2017, 13:29 Uhr

Außen knackig, innen flauschig-weich kommt jetzt das neue Jubiläumsbrot aus der Bäckerei Geier auf den Tisch.

STRASSHOF. Das Jubiläumsbrot ist der neuester Geniestreich von Bäckermeister Gerald Geier: Belebtes Wasser, Bio-Mehle, Bio-Natursauerteig, Salz und viel Gefühl sind die einzigen Zutaten der neuen Geier BIO Kruste 1902, die pünktlich zum 115-jährigen Jubiläum aus dem Steinofen kommt.Als Hommage an das Gründungsjahr der Bäckerei hat Gerald Geier ein neues Brot wie anno dazumal kreiert. Über 36 Stunden wird der Teig geführt, um sich zu lockern und das ganze Aroma seiner natürlichen Zutaten zu entfalten.

Tag der offenen Backstube

Schonend wird der Teig von Hand geteilt und gewirkt so entsteht auf diesem ursprünglichen handwerklichen Herstellungsverfahren ein echtes Weinviertler Brot: Im Steinofen doppelt gebacken erhält die Geier BIO Kruste 1902 ihren unverwechselbar erdigen Geschmack, eine besonders knackige Kruste und eine samtbraune flauschig-weiche Krume, die an ein französisches Landbrot erinnert.Seit 1902 hält man in der Weinviertler Bäckerei an den traditionellen Werten des Handwerks fest. Mit Regionsbewusstsein legt auch Bäckermeister Gerald Geier großen Wert auf echt Weinviertler Rohstoffe von höchster Qualität. Das Jubiläumsjahr wird am 24. Juni 2017 in Strasshof mit einem Tag der offenen Backstube gefeiert zu dem alle Kunden recht herzlich eingeladen sind.