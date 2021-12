2021 neigt sich dem Ende zu, 2022 steht bereits vor der Tür. Die Gailtaler Woche erkundigte sich bei den Gemeinden nach ihren Plänen.



GAILTAL. Das Jahr 2021 war wohl für uns alle nervenaufreibend und spannend zugleich. Gailtals Bürgermeister setzten sich mit aller Kraft für ihre Gemeinden und Bürger ein. Viele Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Auch im neuen Jahr haben sie sich einiges vorgenommen.

Marktgemeinde Bad Bleiberg



Bürgermeister Christian Hecher ist besonders stolz auf, dass einige langjährige Projekte im Jahr 2021 abgeschlossen werden konnten. Die Umbauten des Vivea Gesundheitshotel Bad Bleiberg und der Umstrukturierung des Bleibergerhofs in das neue „BLEIB BERG Health Retreat“ hebt er hervor. Ist ein Jahr abgeschlossen, hält 2022 für Hecher und die Marktgemeinde einiges parat. Unter anderem hat man sich den Ausbau des Glasfasernetzes vorgenommen. Zudem wird ein Katastrophenschutzplan erstellt und durch den Ankauf eines mobilen Notstromaggregats wird sich die Marktgemeinde für den Ernstfall rüsten. Außerdem möchte Hecher im Jahr 2022 sowohl Jung als auch Alt ein breites Spektrum an Angeboten in der Marktgemeinde bieten. Mit den umliegenden Nachbargemeinden ist man in Bad Bleiberg in ständigem Austausch. „Sicher ist, dass im Bereich Interkommunale Zusammenarbeit etwas passieren wird“, versichert Hecher.

Gemeinde St. Stefan/Gailtal



Besonders erfreut ist die Gemeinde St. Stefan/Gailtal und ihr Bürgermeister Ronny Rull, dass die St. Pauler Gailbrücke zeitgemäß und ohne Budgetüberschreitungen errichtet werden konnte. Auch der Ausbau der Gemeindewasserversorgungsanlage stellt einen wichtigen Meilenstein 2021 dar. „Im kommenden Jahr wird unter anderem der Ausbau der Gemeindewasserversorgungsanlage vorangetrieben sowie notwendige Sanierungen umgesetzt. Auch in die Feuerwehren wird nach Maßgabe der GAP investiert“, erklärt Rull. Die Interkommunale Zusammenarbeit mit Nötsch wird durch die Errichtung eines Interkommunalen Altstoffsammelzentrums intensiviert. „Ein weiterer Bereich wird die Organisation einer gemeindeübergreifenden Möglichkeit der Betreuung mit Spiel, Spaß, Sport und Bildung unserer Schulkinder in den Sommermonaten sein“, so der Bürgermeister.

Stadtgemeinde Hermagor



Gleich zu Jahresbeginn, nämlich im Februar, war man in der Stadtgemeinde Hermagor auf das Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl gespannt. Als neuer Bürgermeister der Bezirkshauptstadt ging Leopold Astner hervor. „Ich habe mich nun schon sehr gut in meine neue Funktion als Bürgermeister eingearbeitet“, sagt er. Wie in allen anderen Gemeinden war man in Hermagor 2021 sehr mit der Pandemie beschäftigt. Als größte Tourismusgemeinde Kärntens war die Stadtgemeinde finanziell sehr stark getroffen, da doch die gesamte Wintersaison ausgefallen war. „Der Sommer ist allerdings sehr gut verlaufen“, erzählt der Bürgermeister. Im Jahr 2021 blickt Astner auf einige erfolgreich umgesetzte Projekte zurück: Dazu zählen unter anderem jene im Bereich der Straßeninfrastruktur, sprich die Ortsdurchfahrt Paßriach und Tröpolach, einige Gemeindestraßensanierungen. Auch zum Thema Wasserversorgung konnte man vieles umgesetzt. 2021 schließt Astner zufrieden ab, blickt aber gleich den neuen Herausforderungen im kommenden Jahr entgegen. Für das nächste Jahr ist die Erweiterung des Kindergartens Presseggen um zwei Krabbelgruppen geplant. „Natürlich wird an der Sanierung unserer Straßen und der Sicherstellung der Wasserversorgung weitergearbeitet. Etliche andere Projekte sind noch in Ausarbeitung. Die Umsetzung hängt von der Finanzierbarkeit aufgrund der coronabeeinträchtigten Wirtschaftslage ab“, erklärt er. Auch die Interkommunale Zusammenarbeit schläft nicht. Hier arbeiten alle Beteiligten weiter an der Umsetzung des Interkommunalen Gewerbeparks. Weiters werden über den ganzen Bezirk hinweg gemeinsame Leader-Projekten umgesetzt.