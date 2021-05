Der siebente Bachmann Junior-Literaturpreis wurde am 29.Mai 2021 im Schloss-Hotel Lerchenhof feierlich vergeben.



HERMAGOR. Während die Vorbereitungen für den heurigen Bachmann Junior Literaturpreis bereits voll angelaufen sind, konnte die Preisverleihung für den Bewerb 2020 zufolge der Corona-Pandemie erst mit siebenmonatiger Verspätung stattfinden.

Organisatorin und Autorin Irmgard Janschitz, die den Bewerb seit 2014 alljährlich in Hermagor ausrichtet, freut sich über das große Interesse und die rege Teilnahme.

Aus den insgesamt 110 eingereichten Geschichten der jungen AutorInnen unter dem Motto „Ein Wort nur fehlt“, fanden im Vorjahr 32 Texte Aufnahme in der Anthologie, aus denen sich durch Jury-Bewertungen schlussendlich die insgesamt vier PreisträgerInnen in zwei Altersgruppen ergaben.

Coronabedingt konnte die Preisverleihung im überaus passenden Ambiente des Schloss-Hotels Lerchenhof leider nur im kleinen Rahmen, im Beisein der Autoren-Familien, der Sponsoren sowie der geladenen Ehrengäste unter Einhaltung der vorgegebenen Covid-Regeln stattfinden.

Der Nachwuchs-Preis der Altersgruppe eins in Höhe von 200 Euro vom Kiwanis-Club Gailtal ging an die erst zehnjährige Volksschülerin Lena Walder aus Silz in Tirol, mit ihrer Geschichte „Traumretterin“.

In der Altersgruppe zwei überzeugte die 19-jährige steirische HAK-Schülerin Julia Gaiswinkler aus Altaussee mit ihrem Sieger-Text „Evi“ (500 Euro und eine Glas-Trophäe von der Stadtgemeinde Hermagor-Presseggersee und vom Land Kärnten), vor ihrer 16-jährigen Landsmännin Kathrin Ines List, Gymnasiastin aus Graz, die mit „Nicht Schuld“ den zweiten Podestplatz (300 Euro Kärntner Sparkasse) erreichte, sowie dem 17-jährigen BORG-Schüler Maximilian Wassermann aus Dellach im Gailtal und seiner Geschichte „Knallrote Musik“ (200 Euro von der Donau-Versicherung).

Im Rahmen der Begrüßung durch ÖZIV-Obfrau Birgit de Cillia-Messner und ihrer Stellvertreterin Anita Mösslacher rezitierte die Gailtaler Autorin Claudia Rosenwirth-Fendre in beeindruckend überzeugender Form Ingeborg Bachmann’s Gedicht „Wie soll ich mich nennen?“

Mit dabei: Gabriele Russwurm-Biro, Präsidentin des Kärntner Schriftstellerverbandes, Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer, Kulturreferent Günter Pernul, Vizebürgermeisterin Irmgard Hartlieb, Stadtrat Karl Tillian, Unternehmensberaterin Rita Sohm, Jurorin Michaela Rogi sowie die Sponsoren Michael Brunner (Sparkasse) und Alexander Srienz (Donau-Versicherung).

Harmonische musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung durch Silke Neuwirth (Klavier) und Sonja Jenul (Saxophon).