Die Faschingssitzungen der Faschingsgilde Kötschach-Mauthen sind abgesagt. Das Team um Faschingspräsident Ernst Pizzato bemüht sich dennoch um ein Ersatzprogramm. Auch die Faschingszeitung erscheint.

KÖTSCHACH-MAUTHEN. Auch ihnen gab Corona den närrischen Rest: Die Faschingsgilde Kötschach-Mauthen und ihr Faschingspräsident Ernst Pizzato mussten die Faschingssitzungen heuer ausfallen lassen. Dennoch versuchen alle Mitwirkenden, ein Ersatzprogramm für den Fasching zu gestalten. Die Faschingszeitung wird wie gewohnt erscheinen.

Ein Geheimnis

Bereits im September beschloss Pizzato gemeinsam mit den Mitgliedern der Faschingsgilde Kötschach-Mauthen, die Faschingssitzungen abzusagen. „Es ist traurig, dass die Faschingssitzungen nicht stattfinden. Aber das müssen wir jetzt so akzeptieren“, meint Pizzato. Er war jahrelang selbst als Akteur aktiv. Jetzt widmet er sich als Faschingspräsident voll und ganz der Organisation, Koordination und hilft tatkräftig beim Bühnenaufbau mit.

So ganz müssen die Kötschacher heuer nicht auf ihren Fasching verzichten: „Es ist etwas in Vorbereitung“, erzählt der Faschingspräsident. Er ergänzt: „Die Vorbereitungen gestalten sich allerdings schwierig. Wir müssen ja die momentanen Corona-Maßnahmen berücksichtigen.“ Selbst der Austausch über das Internet ist nicht leicht. Der persönliche und direkte Kontakt untereinander fehlt allen, aber es ist zu schaffen, ist Pizzato zuversichtlich. Was geplant wird, bleibt allerdings noch ein Geheimnis.

Die Faschingszeitung

Die Faschingszeitung der Faschingsgilde Kötschach-Mauthen wird wie gewohnt erscheinen. Seit rund 20 Jahren werden die Leser mit lustigen Geschichten erheitert – und darauf müssen sie auch heuer nicht verzichten. Gespickt mit lustigen Beiträgen über das Geschehen in und um Kötschach-Mauthen und das Gailtal sowie einer ordentlichen Portion Faschingsschmäh ist die Faschingszeitung heuer wieder erhältlich.

Die Faschingszeitung ist mit 500 Stück limitiert. Es ist möglich, diese beispielsweise in Spar-Filialen oder anderen Geschäften in Kötschach-Mauthen zu erwerben und somit die Faschingsgilde ein wenig zu unterstützen. „Wir freuen uns, dass unsere Faschingszeitung in den vergangenen Jahren so gut angekommen ist“, dankt Pizzato.

Zwei Prinzenpaare

Die Faschingsgilde Kötschach-Mauthen beschloss, ihre Sitzungen im Jahr 2021 auszusetzen und erst 2022 wieder auf die Bühne zu gehen. Trotzdem ließ es sich die Gilde nicht nehmen, auch in dieser Saison Prinzenpaare zu ernennen. Diese wurden online vorgestellt. Beim erwachsenen Prinzenpaar hat Prinz Kevin I. das Zepter in der Hand und seine Prinzessin Christin I. darf sich mit dem Diadem schmücken. Prinz Jannek I. und seine Prinzessin Johanna I. regieren dieses Jahr als Kinderprinzenpaar. So wird hoffentlich im nächsten Jahr der Faschingsgruß „Bussi Bussi – Lei Lei“ wieder alle in Faschingsstimmung versetzen.