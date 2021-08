Bereits zum dritten Mal machte das Ensemble Klakradl in der Gailtal-Klinik in Hermagor halt und begeisterte die Zuhörer mit musikalischen Klängen.



BEZIRK HERMAGOR. Der Carinthische Sommer mit „CS unterwegs“ machte heuer bereits zum dritten Mal in der Gailtal-Klinik in Hermagor Station. Wie schon im Vorjahr begeisterte das Ensemble Klakradl das Publikum mit seiner Musik restlos. „Als Erster Oberarzt der Gailtal-Klinik und Obmann des Carinthischen Sommers ist es mir ein besonderes Anliegen, unseren Patienten die Musik nahe zu bringen“, sagt Klemens Fheodoroff zu Beginn des Konzerts, das am vergangenen Samstag, den 31. Juli, stattfand.

Restlos begeistert



Schauplatz dieser musikalischen Aufführung war beim Lindenbaum im Garten der Gailtal-Klinik für neurologische Rehabilitation. Unter den weit ausladenden Ästen verzauberten die Musiker die Patienten und Besucher, die in den Innenhof kamen oder von den Balkonen aus den Klängen zuhörten. „Es ist uns wichtig, Lebensqualität zu erarbeiten und Kunst und Kultur gehören da einfach dazu“, freut sich Fheodoroff über den Besuch des Ensembles Klakradl. Die Begeisterung war allen Zuhörern ins Gesicht geschrieben – besonders bei einer Patientin, die das Ensemble schon im Vorjahr in der Gailtal-Klinik erleben durfte. „Zugabe“, forderte sie die Musiker auf, die gerne Folge leisteten. Aber auch für Das Ensemble Klakradl war es ein ganz besonderer Auftritt. Die Mitglieder Birgit und Nicole Radeschnig feierten ihren Geburtstag, das dem Publikum natürlich nicht verborgen blieb. So wurden die Zwillingsschwestern von Mitarbeitern und Patienten gebührend gefeiert.