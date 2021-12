Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Donnerstag in Kötschach-Mauthen. Grund war ein Kaminbrand.

KÖTSCHACH-MAUTHEN. Am 15. Dezember gegen 20 Uhr beheizte eine 36-jährige Frau in ihrem Wohnhaus in der Gemeinde Kötschach-Mauthen einen Zusatz-Heizofen mit Brennholz. Am 16.12.2021 gegen 2.45 Uhr kam es durch Wärmeeinwirkung zu einer Überhitzung im Rauchfang. Dadurch entstand im Mauerwerk eine starke Rissbildung (über zwei Stockwerke gehend). Durch diese Rissbildung drang Brandrauch in die Wohnräume aus.

Feuerwehreinsatz

Der Rauch wurde von der Frau durch die Auslösung mehrerer Brandrauchmelder wahrgenommen. Im Einsatz stand die FF Kötschach-Mauthen mit 15 Mann und drei Fahrzeugen. Durch die Einsatzkräfte wurden die Wohnräume rauchfrei gemacht. Ein Löschvorgang war nicht notwendig. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Am Rauchfang entstand erheblicher Sachschaden.