VILLACH. Das CHS Villach kann durch seine eigene Medien-Abteilung den „Tag der offenen Tür 2021“ bestens auf die digitale Ebene verlagern. Dadurch wird den zugehörigen Schwerpunkt-Klassen die einzigartige Möglichkeit geboten, ihr im Unterricht erworbenes Know-How nahtlos in der Praxis anzuwenden. Via Live-Stream in den UnterrichtUnter Anleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer wird das vielfältige Bildungs-Angebot der Schule allen Interessentinnen und Interessenten am 15. und 16. Jänner 2021...