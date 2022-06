Im Oberen Gailtal kann man am Sonntag Gutes für den Körper, aber auch für kranke Menschen tun.

KIRCHBACH. Am kommenden Sonntag, dem 3. Juli, ist es nun so weit: Der Rote-Nasen-Lauf in Kirchbach findet zum ersten Mal statt. Mit der Teilnahme am Lauf kann man nicht nur Gutes für seinen Körper tun, sondern auch wieder unzählige Augen im Krankenhaus von Klein und Groß zum Leuchten bringen. Diese Initiative ermöglicht es, wieder mehr Clownsbesuche für kranke Patienten zu organisieren.

Große Ziele



Die aktuelle Situation rund um die Covid-19-Pandemie erfordert von der gesamten Bevölkerung Ausdauer und einen langen Atem. Da kommt der Rote-Nasen-Lauf gerade recht. Denn dieser ist ein wunderbares Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn viele engagierte Menschen mit Durchhaltevermögen ein gemeinsames Ziel verfolgen. Dabei geht es nicht nur um die sportlichen Erfolge, sondern vor allem um die Freude, die die Laufserie mit sich bringt. Die bekannten Maßstäbe wie Geschwindigkeit, Kilometer, Streckenzeiten, Pokale und Medaillen rücken dabei völlig in den Hintergrund. Das oberste Ziel ist es, andere in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Dabei ist alles erlaubt: laufen, walken, mit dem Dreirad oder im Rollstuhl. Eines steht jetzt bereits schon fest: die Sieger. Es sind nicht die schnellsten Läufer, sondern die Patienten, die durch den Humor der Roten Nasen wieder Kraft gewinnen.