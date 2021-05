Positiv motiviert zeigte sich die Hermagorer Stadtregierung bei ihrer ersten Arbeitssitzung unter Bürgermeister Astner.

HERMAGOR. Entscheidungen und Beschlüsse über insgesamt 16 Tagesordnungspunkte sowie über mehrere selbstständige Anträge und Abänderungs-Anträge waren in der Gemeinderatssitzung der Stadtgemeinde Hermagor-Presseggersee am 26. Mai zu treffen.



Ausschüsse und Kommissionen

Während die Zusammensetzung des neuen Gemeinde- und Stadtrates bereits seit der konstituierenden Sitzung vom 9. April definitiv feststeht, wurde bei der endgültigen Bestellung von Mitgliedern in Ausschüsse und Kommissionen innerhalb der Fraktionsführer Christina Ball (FPÖ), Karl Tillian (TILL) und Luca Burgstaller (SPÖ) zeitweise noch recht lebhaft, auch mit plakativen Parolen wie „Machtverlust“ und „Moral“, diskutiert.

Doch schlussendlich sollten nun alle personellen Um- und Neu-Besetzungen endgültig und einvernehmlich vollzogen sein, wobei die FPÖ nach dem politischen Ausscheiden des Langzeit-Gemeinderates und Unternehmers Franz Wiedenig ihre Nachbesetzung mit der politischen Quer-Einsteigerin Sarah Sturm bekannt gab.

Die 31-jährige Jungmutter lebt mit ihrem Partner in Latschach am Presseggersee und ist beruflich als Hotel-Rezeptionistin tätig. Ihre politische Motivation: „Als junge Mutter hat man klare Wünsche und Vorstellungen. Ich freue mich, an der Umsetzung dieser Wünsche und Vorstellungen im Team von Christina Ball mitarbeiten zu dürfen. Mir ist gelebte Gemeinsamkeit ein großes Anliegen.“



Flächenwidmungsplan

Bürgermeister Leopold Astner, in seiner Zuständigkeit für Flächenwidmungen und Bebauungsplänen, präsentierte im Punkt 8 der Tagesordnung zwei beantragte Flächen-Umwidmungen am Nassfeld.

Zum einen geht es dabei um Grundstücke auf der Treßdorfer Alm, wo Hotelier Stefan Leitner nahe der Mittelstation der Talbahn eine Versorgungs-Station für seine sportlichen Jugend-Gruppen errichten will.

Zum anderen sollen Teilflächen direkt in der Hotelzone Nassfeld, im Bereich der letzten Straßen-Kehre, entsprechend umgewidmet werden, um dort die Errichtung eines schon längst fälligen Gebäudekomplexes durch eine neu-gegründete Gesellschaft örtlicher Unternehmer zu ermöglichen. Architekt Herwig Ronacher arbeitet bereits an den konkreten Umsetzungsplänen. Während in den Untergeschossen zahlreiche Tiefgaragen-Stellplätze entstehen sollen, wird das Erdgeschoss als Einkaufszentrum mit diversen Shops und gastronomischen Einrichtungen ausgestattet, und stellt somit auch eine – bisher fehlende – wichtige Begegnungszone am Nassfeld dar. Die Obergeschosse werden touristisch betrieben.

Beide Umwidmungs-Anträge wurden einstimmig beschlossen. „Damit sind wichtige Weichenstellungen für die weitere touristische Entwicklung am Nassfeld getroffen“, so Bürgermeister Leopold Astner.



Öffentliche Aufträge

Weitere erfreulich einstimmige Beschlüsse gab es seitens des Gemeinderates auch für diverse bauliche Maßnahmen im Gesamt-Ausmaß von etwa 400.000 Euro, die weitestgehend an heimische Firmen vergeben werden konnten und deren Umsetzung unmittelbar bevorstehen.

Unter anderem sollen alle noch fehlenden Umstellungen der öffentlichen Beleuchtungen auf LED-Systeme zügig fortgesetzt und abgeschlossen werden.

Weiters befinden sich die Bauarbeiten für die neue Aufschließungsstraße Förolach mit Einbindung an die B111 nahe der „Förolacher Kes’n“ in der Schluß-Phase.

Eine weitere wichtige infrastrukturelle Maßnahme ist die Erneuerung der Trinkwasser-Leitungen in Paßriach, die demnächst im Rahmen der dortigen Sanierungsarbeiten an der Landesstraße L26 gleichzeitig erfolgen soll.

Ebenfalls der nachhaltigen und verlässlichen Trinkwasser-Versorgung dienen die Anschaffungen von zwei Zwischenbehältern aus Edelstahl zu je 50 Kubikmeter Inhalt, die in Mellweg und in Mellach zur Aufstellung gelangen.