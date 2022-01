Recht fette Beute machten Diebe bei zwei Einbruchsdiebstählen in Hermagor.

HERMAGOR. Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag und Montag durch Aufbrechen von Eingangstüren in einen Supermarkt und in ein Elektronikgeschäft in Hermagor ein. Aus dem Supermarkt wurden zehn Flaschen Champagner im Wert von mehreren hundert Euro und aus dem Fachgeschäft Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro aus zwei Kassen sowie ein Laptop im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.