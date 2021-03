Markus Salcher ist neuer Bürgermeister der Marktgemeinde Kirchbach im Gailtal. Die Angelobung findet am 30. März statt.

KIRCHBACH. Mit 57,2 Prozent Stimmen-Anteil hat der 43-jährige Markus Salcher gegen seinen Vorgänger Hermann Jantschgi (42,8 Prozent) die Bürgermeister-Stichwahl in Kirchbach gewonnen. Die Gailtaler WOCHE stellt den neuen Gemeinde-Chef persönlich vor.



Lebenslauf

Salcher lebt mit Gattin Carmen, den beiden Kindern Niklas und Isabel sowie seinen Eltern im gemeinsamen Wohnhaus in Reisach, unmittelbar unterhalb der Kirche, mit sonnigem Panoramablick in das Gailtal und auf die Karnischen Alpen.

Nach Volks- und Hauptschule, anschließender Tischler-Lehre und abgeleistetem Präsenzdienst zog es den Gailtaler vorübergehend hinaus in die Welt, indem er sich knapp vor der Jahrtausendwende für einen Auslandseinsatz der Vereinten Nationen in Kuwait meldete. Gemeinsam mit 35 weiteren Österreichern, etwa 60 Argentiniern, etwa 700 Bangladeshi und zahlreichen anderen Kleingruppen erlebte er die insgesamt acht Monate im Wüsten-Camp der AUSLOG (Austrian Logistics) als „überaus spannend und mit vielen wertvollen Erfahrungen im Zusammenleben mit global verstreuten Nationen.“

Der anschießende Wiedereinstieg in seinen Beruf gelang bei seinem ehemaligen Lehrbetrieb Schabus Möbelbau in Leifling. Dort ist er nach wie vor als Projektleiter überaus engagiert und trägt für den korrekten Ablauf der zahlreichen Kunden-Aufträge Verantwortung.



Bodenständig verwurzelt

Der sportlich orientierte neue Bürgermeister war bereits in jungen Jahren in diversen Vereinen wie Feuerwehr und Burschenschaft (dort auch einige Jahre als Obmann) sehr aktiv, ebenso als Mitglied der im Jahre 1998 gegründete Theatergruppe Reisach. „Schade, dass die vorjährige Produktion der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist“, bedauert Salcher.



Politische Schritte

„Ich habe mich schon immer gerne für die Allgemeinheit eingesetzt. Das nehme ich in die Politik mit, um unsere Zukunft bestmöglich stets gemeinsam zu gestalten“, sagt er

So hat es sich ergeben, dass Salcher 2003 erstmals in den Gemeinderat gewählt wurde und 2009 die Gemeindepartei übernahm. Vor sechs Jahren kandidierte er erstmals als Bürgermeister-Kandidat: „Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und bin mir der Verantwortung für die Marktgemeinde Kirchbach bewusst.“

Die aktuelle Mandats-Verteilung im Gemeinderat: SPÖ acht Mandate, FPÖ sechs Mandate, ÖVP fünf Mandate.



Aktueller Fahrplan

„Unmittelbar nach der Wahl gab es Gespräche mit meinem Arbeitgeber über die künftige zeitliche Reduzierung meines Beschäftigungs-Umfanges. Außerdem diverse Telefonate mit Polit-Kollegen, Mitbewerbern und mit der Gemeinde-Verwaltung, sowie persönliche Gespräche und Vorbereitungen für die konstituierende Sitzung, die in Abstimmung mit dem Bezirkshauptmann für den 30. März festgelegt wurde“, erzählt Salcher.



Kommunale Prioritäten

Angesprochen auf den unmittelbar bevorstehenden Neustart der Gemeinde-Arbeit erklärt Salcher: „Es gilt, die Arbeit in der Gemeinde weiter bestmöglich fortzuführen, laufende Projekte abzuarbeiten und Neue vorzubereiten. Mir ist es ein Anliegen, bürgernah, familienfreundlich und überparteilich für alle Anliegen der Bevölkerung präsent und aktiv zu sein. Konkret sind diverse Straßenbau-Angelegenheiten fertigzustellen, der Baubeginn der Urnenwand im Gemeindefriedhof soll starten, und auch über die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Gerätschaften im Bauhof wird zu beraten sein.“



Familie und Hobbys

Neben seiner persönlichen Präsenz will Salcher auch immer telefonisch erreichbar sein. „Ich werde mir die Zeit für Hobbys mit meiner Familie so gut wie möglich einteilen. Als begeisterter Skifahrer wird es vielleicht etwas weniger Ski-Tage geben, und es wird sich die eine oder andere Radtour mit einer kleinen Gemeinde-Bereisung kombinieren lassen“, versichert er.