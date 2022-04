Im Rahmen einer Gemeindeserie portraitiert MeinBezirk.at die Kärntner Gemeinden. Dieses Mal werfen wir einen genaueren Blick auf Hohenthurn.

HOHENTHURN. In der Gemeinde Hohenthurn gibt es einiges zu entdecken. Angefangen bei der Burschenschaft in Hohenthurn, die zu einen der wenigen gehört, die eine Frau an der Spitze haben, bis hin zur Feuerwehr in Göriach, die nicht mehr wegzudenken ist. Auch der Sport darf in der Gemeinde nicht zu kurz kommen. Der Sportverein Achomitz/Zahomc hat schon einige Talente hervorgebracht.

Schnelle Hilfe



Gerade im ländlichen Bereich ist es wichtig, dass man auf schnellsten Wege helfen kann. Durch den neuen Defibrillator in der Gemeinde, der für jeden frei zugänglich ist, können nun auch die Bürger wichtige Maßnahmen setzen.

Weitere Infos



Was sich sonst noch so in Hohenthurn tut, ließt du hier. Viel Spaß mit dem virtuellen Rundblick durch die Gemeinde.