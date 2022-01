Zu einem Garagenbrand kam es im Gemeindebereich von Hermagor am Donnerstag um Mitternacht. Mehrere Wehren im Einsatz.

HERMAGOR. Am Donnerstag kurz nach Mitternacht brach in einem Garagengebäude im Gemeindebereich von Hermagor ein Brand aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich ein 17-jähriger Jugendlicher in der Garage. Er hatte dort rund eine Stunde zuvor einen Gasofen angezündet. Löschversuche durch ihn selbst und seinen Vater blieben erfolglos. Erst die im Einsatz stehenden 50 Feuerwehrleute de FF Mitschig, Kühweg, Förolaach und Hermagor konnten den Brand löschen. Die Schadenshöhe und auch die Brandursache stehen noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.