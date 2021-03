Die Angelobung des neuen Bürgermeisters und des Gemeinderates in Hermagor findet am 9. April statt.

HERMAGOR. 63 Jahre nach Gottlieb Wurian stellt in Hermagor die ÖVP mit Leopold Astner ab 2021 erstmals wieder einen Bürgermeister. Während der letzten 42 Jahre lag die Bürgermeister-Funktion durchgehend in SPÖ-Hand. Wie der Start in diese neue Ära gelingen kann, erklärt Astner im Gespräch mit der Gailtaler WOCHE.



Ausgangslage

Astner gewann bei der Stichwahl mit 101 Stimmen beziehungsweise 51,08 Prozent gegen seinen Vorgänger Siegfried Ronacher (48,92 Prozent).

Drei Tage später entschied Ronacher in einer Aussendung, die politische Bühne zu verlassen: „Ich hinterlasse eine Gemeinde, die auf einem gefestigten Fundament steht und die mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann.“

Im neuen Gemeinderat ist die ÖVP allerdings nur mit neun Mandaten vertreten, die SPÖ hat zwölf, die FPÖ drei und die Liste TILL ebenfalls drei Mandate. Darüberhinaus halten ÖVP und SPÖ jeweils drei Stadträte, ein Stadtrat geht an Karl Tillian. Die FPÖ ist im Stadtrat nicht mehr vertreten.



Arbeiten statt feiern

Zeit zum Feiern gab es kaum. Astner: „Viele Glückwünsche zur Bürgermeisterwahl haben mich telefonisch, via SMS und WhatsApp erreicht. Leider ist es mir nicht gelungen, allen zurückzuschreiben. Daher bedanke ich mich auf diesem Weg herzlich für alle Gratulationen. Erste Gespräche mit den Mandataren der eigenen wie auch mit jenen der anderen Fraktionen habe ich geführt, sowie am ersten Tag nach der Wahl die Mitarbeiter im Rathaus aufgesucht. Die anderen Dienststellen folgen in den nächsten Tagen.“

Bezüglich des zeitlichen Ablaufes erklärt der neue Bürgermeister: „Mit den Fraktionssprechern gibt es derzeit schon laufend Verhandlungen bezüglich Vorgehensweise und Referats-Aufteilung. Auch sind dabei Festlegungen über die Art der weiteren Zusammenarbeit zu treffen.“



Finanzen und Funktionen

Vor allem die künftige Budgetentwicklung ist dahingehend genau zu prüfen, wie weit die Finanzierbarkeit der Gemeinde durch die Corona-Krise beeinträchtigt ist.

Ebenso müssen nach der Wahl viele Funktionen in den Verbänden besetzt werden, um deren Funktionsfähigkeit sicherzustellen: Gemeindeverband, Schulgemeinde-Verband, Sozialhilfeverband, Abwasserverband, Leader-Region, IKZ-GmbH, Abfallwirtschaftsverband. „Auch müssen etliche bereits in Vorbereitung befindliche Beschlüsse über Widmungen gefällt werden, um für die Betriebe Investitionen zu ermöglichen“, so der neue Bürgermeister.



Termin-Fahrplan

Angesprochen auf den aktuellen Termin-Fahrplan für die nächsten Tage und Wochen erklärt Astner: „Ich strebe an, bis Ostern die Referatsaufteilung zu fixieren. Als Termin für die konstituierende Sitzung des Gemeinderates wird Freitag, 9. April, angestrebt. Dieser Termin ist so auch mit Bezirkshauptmann Heinz Pansi besprochen, der ja die Angelobung vornimmt.“



Kommunikation

Als wesentlichen Schritt für verbesserte Kommunikation und mehr Transparenz in der Gemeindestube, sieht Astner in häufigeren Sitzungen und Besprechungen mit allen Mandataren und Fraktionen, aber auch mit den Mitarbeitern: „Dies kann sofort umgesetzt werden. Hinsichtlich des wahlkampfbedingt schlechteren Klimas muss ich schon festhalten, dass ich persönlich nie andere Mitbewerber schlecht gemacht habe. Dass Kritik geäußert wird, ist legitim - solange diese mit dem notwendigen Respekt artikuliert wird. Leider ist dies in den sozialen Medien nicht immer der Fall, betrifft aber alle Wahlwerber.“



Bürgermeister und Brotberuf

Das Zeit-Management erklärt Astner so: „Natürlich werde ich mein Dienstausmaß bei der Landesregierung entsprechend reduzieren, da die Führung unserer Stadtgemeinde doch einen großen zeitlichen Aufwand darstellt. Jedenfalls werde ich sicher täglich im Gemeindeamt präsent und für unsere Bürger erreichbar sein, das ist für mich sehr wichtig."



Familie und Hobbys

Leopold Astner bringt mit 60 Jahren viel Lebenserfahrung mit. Ausreichend Energie für den Alltag gibt dem dreifachen Vater und Musiker seine Harmonie in der Familie. Darüberhinaus sind beide Söhne, die Tochter und auch die Schwiegertochter praktizierende Musiker. „Ich habe bisher schon sehr intensiv in meinen Referaten für die Gemeinde gearbeitet und trotzdem Zeit für die Hobbys wie die Musik, das Wandern oder das Skifahren gefunden. Für mich bedeuten solche Stunden eine besondere Erholung. Dies soll auch soweit möglich so bleiben. Einer muß der Dirigent sein, aber ein Orchester klingt nur dann gut, wenn alle Musiker bestmöglich und leidenschaftlich mitspielen.“



Persönliches

Leopold Astner ist als Landesbeamter Behördenleiter und Operationsleiter für agrarische Operationen in der Abteilung 10, Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum. Nach der Matura am BORG Hermagor studierte er Vermessungswesen an der TU Wien und wechselte nach eineigen Jahren in der Privatwirtschaft in den Bundesdienst.

Astner lebt in Tröpolach, seine Gattin Heide ist Pharmazeutin. Ihre drei erwachsenen Kinder Andreas, Eva und Christoph sind berufstätig und auch, wie ihr Vater, begeisterte Musiker in der Trachtenkapelle Wulfenia Tröpolach.