Auch in Bad Bleiberg soll es nun schnelles Internet geben. Eine Voraussetzung dafür ist eine hohe Beteiligung.

BAD BLEIBERG. Die Breitbandinitiative Kärnten (BIK) und die Kelag-Connect setzen ein weiteres Großprojekt im Glasfaserausbau in Kärnten um. Im Zuge des Projektes wird auch die Marktgemeinde Bad Bleiberg mit glasfaserbasiertem Breitbandinternet ausgestattet. „Das ist ein wichtiger Schritt, um unsere Gemeinde in puncto Infrastruktur zukunftsfit zu machen“, freut sich Bürgermeister Christian Hecher. Eine Voraussetzung für die Umsetzung des Projektes ist eine hohe Beteiligung der Bevölkerung. Es müssen sich mindestens 40 Prozent der Bewohner für Highspeed-Internet entscheiden, damit das mit Bundes- und Landesfördermittel finanzierte Projekt, tatsächlich umgesetzt werden kann.

Noch bis Ende September



Für das Projekt werden rund vier Millionen Euro in die Hand genommen, damit zirka 95 Prozent der möglichen Nutzungseinheiten, bestehend aus privaten Haushalten und Unternehmen, in der Gemeinde an schnelles und stabiles Internet angeschlossen werden können. Bereits 2019 haben die Planungsarbeiten für diese Arbeiten begonnen. Auf der Grundlage des erarbeiteten Breitband-Masterplanes und der darauffolgenden Detailplanung kann nun der flächendeckende Breitbandausbau starten. „Ein Glasfasernetz wird in Zukunft zum Teil einer funktionierenden Infrastruktur wie ein Wasser-, Abwasser oder Stromanschluss zählen“, so Hecher. Noch bis 30. September kann zu vergünstigten Anschlusskonditionen ein Glasfaseranschluss bestellt werden. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.glasfaser.kelag.at oder über das Gemeindeamt Bad Bleiberg.