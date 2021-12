Ein perfider Fall von Urkundenfälschung in Bezug auf die Corona-Impfung wurde heute von der Polizei in Hermagor aufgedeckt. Dabei stellte sich heraus, dass der Schilehrer auch seinen Arbeitgeber angelogen hat.

HERMAGOR. Heute morgens legte ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor bei Corona-Routinekontrollen der Polizei in einem Cafe in Hermagor einen österreichischen Impfpass vor, in dem eine Impfung vom Juli 2021 eingetragen war, die in Deutschland durchgeführt worden sein soll. Bei genauerer Hinsicht konnte jedoch eine Fälschung erkannt werden.

Auch Bescheinigung einer Impfunfähigkeit wurde vorgezeigt

Im Zuge der weiteren Befragung des Mannes auf der PI Hermagor legte dieser zudem eine Bescheinigung einer vorläufigen Impfunfähigkeit von einer deutschen Ärztin, ausgestellt am 27.12.2021, vor. Auch hier stellte sich heraus, dass es sich bei der Bescheinigung um eine Totalfälschung handelt. Der Mann war seit 20.12.2021 bei einem Tourismusbetrieb im Bezirk Hermagor als Schilehrer beschäftigt. Seinem Arbeitgeber gegenüber hatte er ebenfalls den verfälschten Impfausweis vorgezeigt. Er wird nun zur Anzeige gebracht.