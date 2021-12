Im Rahmen eines Schnuppertages möchte der SV Achomitz/ŠD Zahomc Kindern die Möglichkeit geben, den Skisprung-Sport kennenzulernen.

GAILTAL. "Willst du Fliegen lernen?", das ist der Name des neuen Projektes vom Österreichischen Skiverband. Das Ziel hinter dem genannten Projekt ist es, wieder mehr Kinder für den Skisprung-Sport zu begeistern und zu motivieren. Gemeinsam mit dem Landesskiverband Kärnten (kurz LSVK) wird daher heuer ein großes Kinder-Schanzenfest in Achomitz/Zahomc organisiert. Dabei können alle Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren das Skispringen auf einer sogenannten Minischanze ausprobieren und vielleicht auch gleich ihre Leidenschaft dafür entdecken. Der Spaß soll bei dieser Veranstaltung natürlich an erster Stelle stehen. Wer weiß, vielleicht ist dieses Mal ja sogar schon ein neuer Stefan Kraft oder die nächste Marita Kramer mit dabei?

Sport und Kinder



„Skispringen ist leider kein Selbstläufer mehr. Früher sind die Kinder zur Schanze gekommen und haben gefragt, ob sie das mal ausprobieren dürfen. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall, man muss viel das Skispringen zu den Kindern bringen“, erklärt ÖSV-Nachwuchs-Projektleiter Michael Grubinger. Ein Weg, den Kindern den Skisprung wieder näher zu bringen, sind Skisprungstunden im Zuge des Sportunterrichts der Volksschulen. Leider konnten diese Schulbesuche aber aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht gemacht werden. Die derzeitigen Covid-19-Maßnahmen in den Schulen lassen es nicht zu, den Kindern im Turnunterricht eine "lustige Bewegungserfahrung" mit Bezug zum Skispringen zu geben. Die Schulen befinden sich derzeit österreichweit noch bis zumindest Mitte Jänner in einer "Sicherheitsphase" und auf Risikostufe III, wodurch externe Personen keine Schulgebäude betreten dürfen.

Talente fördern



Dass ein Bewegungsmangel gerade bei Kindern ein immer größeres Problem wird, ist schon lange keine Geheimnis mehr. Deshalb sind solche Angebote, wie zum Beispiel das Skisprung-Sport-Schnuppern, sehr wichtig. „Je mehr verschiedene Sportarten unsere Kinder daher im Volksschulalter ausprobieren können, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine Tätigkeit dabei ist, bei der die Kinder langfristig dabei bleiben und nicht nur an der Playstation oder am Handy klebend aufwachsen“, betont Grubinger. In der Vergangenheit konnte immer wieder beobachtet werden, dass in der Skination Österreich sehr viele Kinder sind, die ein großes Talent für das Skispringen haben. Doch damit dieses Talent entdeckt werden kann, müssen die Kinder den Sport zuerst ausprobieren. Der SV Achomitz/Zahomc, der Kärntner Landesskiverband und der Österreichische Skiverband sehen es als ihre Aufgabe diese Talente zu finden und auch zu fördern.

Wann und wo



Stattfinden soll das Ganze am 21. Jänner 2022 von 14 bis 16 Uhr auf der Natursprunganlage in Achomitz/Zahomc. Der Treffpunkt für alle Kinder und ihre Eltern ist beim Mehrzweckhaus (Achomitz 1). Ganz ohne Vorkenntnisse geht es leider nicht: Grundkenntnisse im Skifahren und eine dafür geeignete Skiausrüstung (Alpin-Ski, Skischuhe, Winterkleidung, Helm und Handschuhe) sind Voraussetzungen dafür. Auch für das leibliche Wohl, den Spaß und jede Menge kleiner Preise ist gesorgt. Es gelten die Richtlinien der aktuellen Covid-19-Verordnung. Der SV Achomitz/ŠD Zahomc freut sich auf die Beteiligung vieler Kinder aus der Region. Anmeldungen mit Namen und Geburtsdatum bitte per E-Mail an Franz Wiegele (franzwiegele01@gmail.com), für weitere Fragen kann der Obmann auch direkt unter der Nummer 0676/83 840 228 kontaktiert werden.