In Zukunft erhalten Einheimische und Gäste wichtige Informationen und Angebote über die neue „my Nassfeld Buddy“-App.

NASSFELD-PRESSEGGER SEE. Die Region Nassfeld-Pressegger See hat sich etwas besonderes einfallen lassen: nämlich die neue kostenlose Web-App „my Nassfeld Buddy“. Ziel ist es, dass sowohl Gäste als auch einheimische Besucher sich über die Web-App übersichtliche Informationen zu Erlebnissen oder Angeboten einholen und diese dann direkt buchen oder Tipps zu Touren und Events nachlesen können. Auch Betriebe können daraus auch ihre eigene, individuelle Gästemappe gestalten.

Digitale Version

Im Winter standen bereits die „Nassfeld Buddys“ mit Rat und Tat zu Seite und waren für viele der erste Ansprechpartner in Sachen Sicherheit. Mit der neuen, webbasierten Smartphone-Web-App „my Nassfeld Buddy“, setzt die NLW für die Region „Nassfeld-Pressegger See“ nun erstmals zusätzlich auf eine digitale Version dieser praktischen Helfer.

Die App



Verfügbar ist nahezu alles: von Veranstaltungen oder Öffnungszeiten bis hin zu den Betriebszeiten der Bergbahnen und Bäder. Ob man als Einheimischer oder als Gast eine Wanderung plant, eine Bike-Route in Angriff nehmen will oder bei einem Slow Food Travel Programm hinter die Kulissen nachhaltiger Lebensmittelproduktion blicken möchte. Die „my Nassfeld Buddy“-App zeigt Touren-Tipps, Livedaten und wichtige Auskünften wie Wetterprognosen am Handy an. Auch Buchungen sind direkt über die Web-App möglich. Das System spielt zudem Daten nicht nur perfekt angepasst an den Urlaubszeitraum und -ort, sondern auch wetterabhängig aus.

„Aufbauend auf die Regions-„Web-App“ können Beherbergungs-Betriebe mit geringem Aufwand ihre eigene digitale Betriebsinfo gestalten, anstatt unzählige Papierinfos auszudrucken, so NLW Geschäftsführer Christopher Gruber.