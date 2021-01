In den vergangenen Tagen wurden für Hermagor Temperaturen gemeldet, die für viele Stadtbewohner nicht nachvollziehbar waren. Die Gailtaler WOCHE ging der Sache auf den Grund.

HERMAGOR. Der Gailtaler Winter zeigt seit Anfang Dezember deutlich seine Krallen. Auf starke Schneefälle, zuletzt Anfang Jänner, folgten in der Bezirksstadt Hermagor zuletzt Frost-Tage mit auffallenden Tiefsttemperaturen.



Bevölkerung verwundert

Stadtbewohner, die an kalten Wintertagen aufmerksam die Werte ihrer Thermometer am Haus oder im Auto verfolgen, zeigten sich jedoch sehr verwundert darüber, weshalb Hermagor zuletzt der Kältepol Kärntens gewesen sein soll. In den vergangenen Tagen wurden im Fernsehen, im Radio und auch in Zeitungen Frühtemperaturen bis zu minus 22 Grad gemeldet, obwohl auf herkömmlichen Haus- und Auto-Thermometern im Stadtbereich gleichzeitig „nur“ etwa minus 15 Grad abzulesen waren – immerhin ein Unterscheid von sieben Grad. Die Gailtaler WOCHE ging der Sache auf den Grund.

Wo wird gemessen?



Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erklärt: „Die offiziell kommunizierten Temperaturen werden nicht im Stadtbereich, sondern etwa zehn Kilometer östlich von Hermagor, nämlich auf dem Gelände der Kläranlage des Abwasserverbands Karnische Region, laufend gemessen und, ebenso wie Luftfeuchtigkeit, Wind oder Windrichtung, online an die Zentrale übermittelt.“

Hohenwarter weiß auch, wie es dazu kam: „Die Beweggründe waren ganz einfach. Wir haben bei der Planung des Standorts vor über zehn Jahren einen Standort gesucht, der annähernd flach, grün und möglichst frei ist. Weiters sollte es in Zukunft zu keiner baustrukturlichen Veränderung kommen. Deshalb ist das ursprünglich angedachte Areal am Ostrand der Stadt weggefallen. Auch Richtung Möderndorf wollte oder konnte man uns keine entsprechenden Flächen zur Verfügung stellen. Leider ist es immer extrem mühsam und schwierig, einen Standort zu finden – unsere Ansprüche sind relativ hoch. Auch Strom sollte vor Ort oder in der Nähe sein. Solche Plätze gibt es nur mehr wenige. Also ist im Raum Hermagor nur der Platz bei der Kläranlage übrig geblieben. Wir sind uns aber absolut bewusst, dass es dort viel kälter ist als in der Stadt selbst.“