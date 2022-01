Ein Urlaub in Frankreich - was kann man sich schöneres vorstellen?! Wenn man jedoch nur die Hotelrechnungen mit seiner Kreditkarte bezahlen muss, obwohl man gar nicht dort war, handelt es sich wohl um Kreditkartenbetrug. Einen solchen Fall zeigte ein Mann heute an.

HERMAGOR. Heute erstattete ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor Anzeige, weil seine Kreditkarte in der Zeit von 25. bis zum 27. Dezember des vergangenen Jahres missbräuchlich verwendet wurde.

Hotels in Frankreich bezahlt

Mit seinen Kreditkartendaten wurden offensichtlich drei Hotelrechnung in Frankreich bezahlt. Durch den Betrug entstand ein Schaden von über tausend Euro. Wie die derzeit unbekannten Täter an die Kreditkartendaten gekommen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.