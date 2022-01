Die Schäden an den Kärntner Bahnstrecken, die in Folge der schweren Schneefälle in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entstanden sind, konnten von der ÖBB nahezu vollständig behoben werden. Die Karawanken-Strecke von Villach nach Rosenbach wurde, wie geplant, am Freitag, 7. Jänner, für den Bahnverkehr freigeben. Die Reparaturarbeiten an der Gailtalbahn dauern hingegen weiter an.

GAILTAL. Die Schäden durch umgestürzte Bäume haben die Oberleitungsanlagen der Gailtalbahn schwer beschädigt und müssen auf einem Abschnitt von mehreren Kilometern instandgesetzt werden. Die Freigabe der Strecke ist für Montag, 10. Jänner 2022, geplant. Der Schienenersatzverkehr bleibt weiter aufrecht.