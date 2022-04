Kulinarische Gailtaler Schmankerln und authentisches Kunsthandwerk mitten in der Karwoche.

HERMAGOR. Am Ende der langen Fastenzeit wird in heimischen Küchen und Kellern üppig aufgerüstet. Die Osterfeiertage sind kulinarische Höhepunkte im festlichen Jahresreigen. Die Corona-Pandemie hat regionale Herkunft zum wichtigen Einkaufskriterium gemacht. Nachhaltiges Einkaufen bedeutet für die Osterjause, die Qualität heimischer Produzenten irgendwelchen Billig-Importen vorzuziehen.Beim Oster-Bauernmarkt in Hermagor herrschte reges Treiben; neben den bäuerlichen Erzeugnissen ist persönlicher Austausch zwischen Bauern und Konsumenten eine wertvolle Bereicherung. Für die schmackhafte Osterjause reichte das Angebot – welches mit Liebe und Leidenschaft von den Familienbetrieben hergestellt wurde – von Osterschinken, Speck, Würstel, Lammfleisch, Fisch, Eiern, Brot, Säften, Marmeladen, Reindling bis hin zu heimischem Kunsthandwerk als Inspiration für das Osternest. Martinzenbauer Wolfram Pernull freut sich als Markt-Obmann darüber, dass mit dem Ostermarkt ein bewusstes Zeichen für Regionalität gesetzt werden konnte, ganz unter dem Motto „Das Gute liegt so nah!“.