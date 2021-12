Zu zwei Skiunfällen kam es am Samstag am Nassfeld. In einem Fall setzte ein unbekannter Skifahrer seine Fahrt fort, ohne stehen zu bleiben.

NASSFELD. Eine 64-jährige Klagenfurterin fuhr am Samstag um 12:30 Uhr im Skigebiet Nassfeld, Gemeinde und Bezirk Hermagor, mit ihren Skiern auf der Piste talwärts. Dabei wurde sie von einem unbekannten Skifahrer von hinten angefahren und kam zu Sturz. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt, ohne anzuhalten fort. Die Frau wurde von der Pistenrettung geborgen und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Zweiter Unfall

Gegen 14:40 Uhr kollidierte ebenfalls am Nassfeld ein Snowboardfahrer mit einem 7-jährigen Skifahrer. Der 7-jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von seinem Vater zur Talstation gebracht und von dort nach Erstversorgung durch die Bergrettung von der Rettung ins LKH Villach gebracht.