Ein junger Mann aus den Vereinigten Staaten verirrte sich heute in Hermagor mit seinem Snowboard im Gelände. Hinzu kam, dass auch die Nacht langsam hereinbrach. Dementsprechend setzte der Mann einen Notruf ab - und wurde noch rechtzeitig gefunden.

SONNLEITEN. Heute am späteren Nachmittag fuhr ein 20-jähriger Snowboarder aus den USA mit seinem Snowboard auf der "Tressdorfer-Almabfahrt" zur Ortschaft Sonnleiten (Gemeinde Hermagor). Dort angekommen ging er zu Fuß auf der Schlanitzenalm-Straße (L 22a) in Richtung Einseil-Umlaufbahn, "Millenium-Express Sektion II". Dort schnallte der Wintersportler sein Snowboard wieder an und fuhr im nicht organisierten freien Schiraum, durch den dortigen Wald unterhalb der Bahn, talwärts.

Notruf bei eintretender Dunkelheit

In etwa auf Höhe der Stütze zwölf war eine weitere Abfahrt, aufgrund der geländebedingten Gegebenheiten, nicht mehr möglich, sodass er gegen 17.00 Uhr einen Notruf per Handy absetzte. Dies tat er er auch in Anbetracht der eintretenden Dunkelheit.

Gegen 18.00 wurde Amerikaner gefunden

Die alarmierten Mitglieder der Bergrettung Hermagor und Beamte der dortigen Polizeiinspektion lokalisierten den jungen Mann aufgrund der von ihm übermittelten Koordinaten im Rudniggraben. Sie fanden ihn gegen 18.00 Uhr unversehrt und brachten ihn schließlich zur Nassfeld Bundesstraße (B90), wo er von Bekannten abgeholt wurde.