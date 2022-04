Weil ein Lkw in den Straßengraben kippte, musst die Gailtalstraße über drei Stunden lang gesperrt werden, der Lenker blieb unverletzt.



ARNOLDSTEIN. Ein 46-jähriger Mann aus Serbien fuhr heute Nachmittag um 14:10 Uhr mit seinem LKW samt Anhänger auf der B111 Gailtalstraße von Nötsch kommend in Richtung Arnoldstein. Im Bereich einer leichten Rechtskurve, kurz vor dem Industriegebiet Arnoldstein, verlor der Lenker aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der Anhänger, beladen mit Holzpellets und Holzbrettern, bekam Übergewicht, kippte um und landete in einem dortigen Straßengraben. Der Lenker des LKW wurde nicht verletzt.

Im Zuge der Bergungsarbeiten war die Straße etwa drei Stunden lang total gesperrt.

Im Einsatz standen mehrere Streifen der Polizei sowie Kräfte der FF Arnoldstein.