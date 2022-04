Zum 30-Jahr-Jubiläum bringt die Theatergruppe "Joker" ein erfrischendes Revival auf die Bühne.

HERMAGOR. Mit dem Lustspiel "Pension Schöller" wurde vor nunmehr 30 Jahren die Hermagorer Theatergruppe "Joker" aus der Taufe gehoben. Regisseur Gerald Ressi, der bei der damaligen Premiere erstmals mit im Team war, blickt inzwischen auf insgesamt 16 erfolgreiche Produktionen im bewährten Zweijahres-Rhythmus zurück. "Wir sind wie eine große Familie, in der sich drei Generationen nicht nur persönlich gut verstehen, sondern auch mit viel Leidenschaft und Herz ihr bestes schauspielerisches Können auf die Bühne bringen. Daher freuen wir uns schon gemeinsam auf das Jubiläums-Revival der "Pension Schöller".

Inhalt und Besetzung

Einen Ausflug nach Wien zur Kaiserzeit will ein älterer Herr aus der Provinz dazu nützen, mit einem außergewöhnlichen Erlebnis am heimischen Stammtisch zu renommieren. Der Besuch einer Nervenheilanstalt steht auf dem Plan, doch wie soll das gelingen? So wird er von seinem Neffen in die Pension Schöller geführt mit dem Hinweis, es handle sich um eine Privatheilanstalt. Die sich daraus ergebenden Verwicklungen haben es in sich. In bewährter Manier hat Regisseur Gerald Ressi mit Maria Jury, Christine Kusche, Inge Ressi, Elisabteh Bachmann, Sandra Schabus, Irmi Hofer-Zimmermann, Mirella Beer, Gerlinde Kaiser, Werner Wölbitsch, Erhard Obernosterer, Ossi Jury, Florian Lora und Stefan Schabus wieder eine maßgeschneiderte Rollenverteilung gefunden, die erfrischende Unterhaltung und kuriose Verstrickungen garantiert.

Bisherige Produktionen

Aus gegebenem Anlass dürfen an dieser Stelle die einzelnen Aufführungen in chronologischer Reihenfolge in Erinnerung gerufen werden: Pension Schöller, der kühne Schwimmer, Charlys Tante, Lauf doch nicht immer weg, Mirakel-Mirakel, Hier sind Sie richtig, Der Frühpensionist, Die Spanische Fliege, Der Meisterboxer, Chat Set, Doppelt hält besser, Ein Joghurt für zwei, Außer Kontrolle, Drei Männer im Schnee, Kuddel-Muddel und zuletzt im Jahre 2019 Kilo Killer. Start-Obfrau war Theresia Kreuzer (10 Jahre), gefolgt von Werner Wölbitsch (18 Jahre) und Florian Lora (seit 2020).

Termine und Tickets



Die Premiere findet am Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Hermagor statt. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 30. April, Freitag, 6. Mai, und Samstag, 7. Mai 2022. Kartenverkauf im Tourismusbüro Hermagor (04282/2043), bei den Akteuren der Theatergruppe und an der Abendkasse. Preise im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Für alle Veranstaltungen gelten die jeweils tagesaktuellen Corona-Bestimmungen.