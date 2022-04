Nach zwei schwierigen Jahren freut sich Sascha Jost, dass seine Tanzschule bei der Weltmeisterschaft in Villach stark vertreten sein wird.

Auch die Tanzschule „Valeina Dance“ blieb von dem Coronavirus nicht verschont. „Unterbrochene Rhythmen und damit verbundene schlechte Laune haben teils dazu geführt, Gruppen auszudünnen und manche Angebote völlig zum Erliegen gebracht“, so Sascha Jost, Leiter der Tanzschule. Die Tanzschule ist relativ gut durch das Corona-Geschehen gekommen. Mitverantwortlich ist dafür ein treuer Kundenstamm und ein durchgehendes Tanzangebot, das den Kindern und Jugendlichen dabei geholfen hat, diese schweren Zeiten zu überdauern. „Wir haben unser Tanzangebot ununterbrochen aufrechterhalten. Wenn Lockdowns waren, haben wir Online-Unterricht angeboten, als es wieder outdoor möglich war, sind wir hinaus auf die Wiese tanzen gegangen. Dabei haben wir uns sogar für mehrere Tanzwettbewerbe vorbereitet“, erinnert sich Jost. Glücklicherweise gab es nur einen Lockdown im November und ansonsten war das Tanzjahr relativ normal.

Blick auf bessere Zeiten



Die letzten Öffnungsschritte lassen nun zumindest für die nächsten Monate auf bessere Zeiten hoffen. „Hochzeitstanzkurse werden wieder gebucht, die Burschenschaften bereiten sich auf ihre Kirchtage vor“, so Jost. Aktuell freut sich die Tanzschule über die Ergebnisse der Qualifikation für den „Danza Mundial“ im Juni in Villach. Dieser Bewerb hätte eigentlich letztes Jahr stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der Corona-Situation um ein Jahr verschoben. Letztendlich waren sie am 19. März mit 13 Tanzbeiträgen in Bad Aussee am Start, wo die einzige Qualifikationsmöglichkeit für österreichische Schulen zu diesem Bewerb durchgeführt wurde. Zur Freude aller haben alle Tänzer das erforderliche Qualifikationslimit geschafft. Das ist nach all der doch schweren Zeit wirklich eine schöne Belohnung. Sie dürfen jetzt als einzige Kärntner Tanzschule an der Weltmeisterschaft dabei sein und das mit allen Vorteilen, die eine Heim-Weltmeisterschaft bietet.