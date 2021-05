Waldbad Stüberl im neuen Glanz

MAUTHEN. Nachdem in der letzten Saison kein Pächter für das Waldbad Cafe gefunden werden und ein Automat nur begrenzt die Bedürfnisse der Badegäste befriedigen konnte, ist es nun wieder soweit.

Graziella und Romana Rainieri werden sich in dieser Saison um das leibliche Wohl der Badegäste kümmern. Graziella, die aus Udine stammt, möchte mit ihrer Tochter Romana die Verbindung zu Italien für die Gäste erlebbar machen. Mit der Speisekarte, die unter dem Motto à la mare e monti steht, werden italienische Köstlichkeiten ebenso wie österreichische Wirtshausklassiker aus regionalen Produkten serviert. So können sich die Gäste an Salat mit Garnelen oder an frisch aus Italien importierten Climari Fritti erfreuen. Die jungen Gäste werden natürlich mit Eisspezialitäten aus Italien verwöhnt. Für Graziella ist es sehr wichtig, dass sich ihre Gerichte klar von einem normalen Badebuffet unterscheiden. Bei ihr verlässt kein Teller, der nicht liebevoll angerichtet wurde, die Küche. Es muss auch ein Genuss für das Auge sein!

Das Lokal ist nicht auf die Öffnungstage des Bades reduziert. Die beiden Gastronomen stehen den Gästen sieben Tage die Woche 09:00 bis 20:00, auch bei Schlechtwetter, zur Verfügung. Mehrfach in diesem Sommer sind Musikveranstaltungen geplant. Da die Beiden auch ein Cafe im Rathaus ganzjährig übernehmen, besteht gute Hoffnung, dass die Gäste sich im Waldbad in den nächsten Jahren an diesen Delikatessen erfreuen können.