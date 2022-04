Reges Medieninteresse gab es bei der Pressekonferenz am 7. April 2022 auf der Kofelalm am Nassfeld. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten Veranstalter Thomas Semmler/ Semtainment, Touristiker Markus Brandstätter und Christopher Gruber der Region Nassfeld – Pressegger See und natürlich Melissa Naschenweng das "Nassfeld Mountain Winter Konzert 2022".

Die “Winter Bergbauern Party des Jahres 2022” findet am Samstag dem 10.12.2022 direkt bei der Millennium Express Talstation in Tröpolach am Nassfeld statt. Special Guests sind „Die Draufgänger“ aus der Steiermark.

Melissa Naschenweng, die mit der Sonne um die Wette strahlt, freut sich: "In der Heimat ist es halt noch ein bisser´l schöner, wenn ma wieder etwas tun dürfen."

Die Pressekonferenz auf der Kofelalm:

Das Event wird als "Green Event" über die Bühne gehen. Das bedeutet, dass es eine Reihe nachhaltiger Maßnahmen geben wird. Das sind etwa 100% Öko-Strom, ein eigenes Abfallkonzept, regionale Kulinarik in Mehrweggeschirr, barrierefreier Zugang oder klimaschonende Anreisemöglickeiten.

Melissa Naschenweng ist nicht nur für ihre einzigartigen bodenständigen Songs, wie beispielsweise „I steh auf Bergbauernbuam“, oder „Difigiano“ bekannt, sondern wird für ihr natürliches und charmantes Auftreten von Jung bis Alt verehrt. Mit ihrem „LederHosenRock“ und ihrer „Steirischen“ bringt sie bei der Winter Bergbauern Party des Jahres das Nassfeld zum Beben bringen!

Tickets gibt es seit 8. April 2022 unter www.oeticket.com und beim Veranstalter Semtainment.

