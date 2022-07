Leni Schneider ist aktives Mitglied im Verein „Laufsport Hermagor“.

Als Leni Schneider vor sieben Jahren durch ihre Hündin Nala vom Mountainbiken wieder aufs Laufen umstieg, war schnell klar: Die Trails auf Wald und Wiesen mussten nun zu Fuß abgelaufen werden. Nach und nach wurde Trailrunning als Sport immer bekannter und sie entwickelte zusammen mit Nala eine richtige Leidenschaft für die schmalen Pfade.

Umzug ins Gailtal

Zwei Jahre später folgte aus dem Etappenlauf des Alpe-Adria-Trails der Umzug nach Kärnten, ihre neue Wahlheimat. Die Leidenschaft zum Trailrunning wurde mit der atemberaubenden Bergkulisse immer größer. Auf der Suche nach Gleichgesinnten stieß sie auf den Verein Laufsport Hermagor: Gemeinsame Trailruns oder auch mal ein Wettkampf finden regelmäßig statt und es ist für jeden was geboten: Vom Hobbyläufer bis zum ambitionierten Sportler.

Training nach Plan

Der Spaß an der Bewegung und der Naturgenuss sind nach wie vor die Grundmotive und treibende Kraft für Lenis Hobby. Die Mutter des dreieinhalbjährigen Sohnes Liam trainiert nach Plan, der sich zeitlich nach den Bedürfnissen ihres Kindes und ihrem Alltag richtet und so die wöchentliche Organisation des Alltags und gleichzeitig effektives Training vereinfacht. Trainiert wird von Montag bis Freitag, „wenn der Kleine im Kindergarten ist“, sagt Leni. An vier Tagen die Woche steht Lauftraining auf dem Terminkalender, am Wochenende dann gerne noch eine zusätzliche größere Bergtour mit ihrem Freund Michael oder eine Familienwanderung: Denn auch Liam liebt das Wandern und Kraxeln und ist schon sehr fit und trittsicher unterwegs: "Hauptsache wir sind zusammen draußen“, lautet ihr Motto. Der Trainingsplan besteht aus schnellen Einheiten wie klassischem Intervalltraining im Flachen oder Berganstiegsintervallen, die die Schnellkraft für die Höhenmeter trainieren. „Freitags ist mein Lieblingstrainingstag, denn da steht Long Run auf dem Plan und ich darf einen schönen Berglauf einplanen. Am liebsten gemeinsam mit meinem Freund Michael.“

Als Bergwanderführerin aktiv

Dass die Laufstrecken quasi direkt vor der Haustüre liegen, kommt der Hobbyläuferin gerade recht. Ein Berglauf zu ihrer Lieblingshütte, der Kohlröslhütte „wenn es schnell gehen muss und kurz und knackig sein soll“ oder auch schnelle Intervalle am Guggenberg“, schmunzelt Leni. Neben dem Laufen engagiert sich Schneider als Bergwanderführerin. Die Ausbildung hat sie 2020 in Kärnten gemacht. „Für mich ist es etwas Besonderes, den Gästen unsere traumhafte Bergkulisse näher zu bringen, beschreibt die aparte Sportlerin ihren Job. Die Berge im Gailtal kennt sie mittlerweile wie ihre Westentasche und schwärmt: „Ein ganz besonderes Highlight ist es für mich, wenn ich Kindern die Natur und das Bergerlebnis näher bringen kann. Ohne Laufen wäre der Alltag längst nicht so prickelnd. „Die Berge faszinieren mich und das Trailrunning ist mein Ausgleich zum Mamaalltag und meine Me-Time. Nach dem Sport habe ich das Gefühl, wieder in Balance zu sein und bin auch in der Erziehung viel entspannter, was Liam zu Gute kommt ;) “, so Leni. Sie hat eine auch eine Mission im Hinterkopf: „Ich würde gerne Menschen, die sonst auf der Straße laufen, davon überzeugen, wie einfach es ist, im Gelände und am Berg zu laufen. Ihnen einfach zeigen, was das für ein Naturerlebnis sein kann.“