Der Nachwuchssportler Max Steinbrenner konnte erneut sein Können unter Beweis stellen und punkten.

NÖTSCH. Beim ECA Junior Cup – Wochenende im Kanuslalom auf dem Wildwasser der Doro Baltea in Ivrea (Piemont, Italien) gelang dem 13-jährigen Sportler des Union Kanu-Club Südalpen Max Steinbrenner in der Altersklasse U14 beim Rennen am Samstag im Standardrennformat der erste Platz und am Sonntag im Speedrennformat eine Platzierung auf Rang 5. Mit der Punktezusammenrechnung beider Tage erreichte er in der Gesamtwertung des Wochenendes den dritten Platz und kam mit einer Bronze-Medaille zurück nach Kärnten.

Weitere Erfolge



Max Steinbrenner setzte das vergangene Wochenende (3. und 4. Juli) beim Canoe Young Danubia Cup in Cunovo/Bratislava (Slowakei) seine Serie mit einem weiteren Erfolg fort. Auf dem von der Donau gespeisten künstlichen Wildwasserkanal erreichte er bei den schwer gehängten Slalomkursen mit jeweils zwei Läufen pro Tag den ersten Platz in der Klasse U14 Kajak männlich und durfte diesmal sogar am Siegerpodest ganz oben stehen.