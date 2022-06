Am vergangenen Donnerstag wurde nun auch der Vertrag zwischen Kelag und BIK unterzeichnet.

GAILTAL. Schon vor einziger Zeit wurde bekannt, dass die der Kelag-Konzern und die Breitbandinitiative Kärnten (kurz BIK) nun zusammenarbeiten. Am vergangenen Donnerstag konnte nun auch offiziell der Kooperationsvertrag für den Glasfaserausbau in Nötsch, Bad Bleiberg, Hermagor und Kötschach-Mauthen, Irschen und Lavamünd unterzeichnet werden. Die Grundlage für diesen Vertrag war ein Ausschreibungsverfahren der BIK, wo sich die Kelag als Bestbieter bei den Bewerben durchsetzen konnte und so den Zuschlag erhalten hat. Derzeit läuft noch die Vorvermarktung bei den Gemeinden. Ziel ist es, mindesten 40 Prozent der Bevölkerung für Glasfasern zu begeistern, damit der Ausbau wie geplant stattfinden kann. Parallel dazu wird das Glasfasernetz ausgebaut und erste Geschäfts- und Privatkunden angeschlossen, wie beispielsweise gerade in Neudorf bei der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See.

Rascher Ausbau



Technologierreferentin Gaby Schaunig unterstreiche in ihrer Ansprache nochmals die Wichtigkeit der Glasfasern für die Region: „Glasfaser ist die neue Lebensader im ländlichen Raum, eine Infrastruktur, so wichtig wie das Strom- und Kanalnetz. Unternehmer profitieren vom Anschluss, Schüler genauso wie Studierende, Familien genauso wie alleinlebende Personen.“ Manfred Freitag, Vorstandssprecher der Kelag fügt hinzu: „Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit der BIK und durch den jüngst erfolgten Erwerb des Gailtaler Unternehmens GNK, der Glasfasernetz Kärnten GmbH und die Kelag, können wir nun rasch mit dem Ausbau beginnen, wie die Aktivität hier in Neudorf zeigt.“

Wichtiges Thema



Sobald die Vorvermarktung in den sieben Gemeinden abgeschlossen ist, kann auch schon mit dem Bau begonnen werden. Im Jahr 2024 sollen das rund 500 Kilometer umfassende Netz in den sieben Gemeinden fertiggestellt sein. Mehr als 10.000 Häuser, Wohnungen und Betriebe und öffentliche Einrichtungen an das schnelle Internet angeschlossen sein. „Die einmalige Anschlussgebühr beträgt 300 Euro, die monatlichen Kosten für einen Glasfaseranschluss starten bei rund 35 Euro“, so BIK-Geschäftaführer Peter Schark. Die PETRITSCH Edelstahltechnik GmbH hat rund 30 Beschäftigte und liefert Blechteile und -baugruppen an Industriebetriebe. „Zur Glasfaser gibt es keine Alternative. Diese Technologie ist zukunftssicher du funktioniert auch bei sehr großen Datenmengen“, so Lucas Petritsch, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Auch Leopold Astner, Bürgermeister von Hermagor, betont die Wichtigkeit von schnellem Internet für die Region. Dazu versicherte er auch die Unterstützung seitens der Gemeinde für dieses Projekt.