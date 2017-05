DIE MACHT DER FARBEN

10.05.2017, 00:01 Uhr

Farben spiegeln nicht nur den persönlichen Geschmack wieder, sondern haben auch psychologische und innenarchitektonische Wirkung.° Mit Farben lassen sich Räume optisch verkleinern und vergrößern: Während mit hellen und kühlen Farben wie Hellblau oder Weiß Räume größer wirken, wird durch warme und dunkle Farben wie beispielsweise Rot der gegenteilige Effekt erzielt.° Die Psychologie der Farben ist ein faszinierendes Feld: So steht Weiß für Freiraum, Heilung, Neubeginn und Neutralität. Rot hingegen gilt als warm und energiesteigernd. In Maßen eingesetzt, soll es die Leistungsfähigkeit erhöhen.Blau wiederum wirkt kühlend und beruhigend; es soll Stabilität vermitteln.° Bei aller Farbenpracht gilt die Faustregel: Weniger ist mehr. Das bedeutet in der Praxis, dass kräftige Farben an den Wänden mit dezenteren Möbeloberflächen ausgeglichen werden sollten – und umgekehrt.° Ein Raum wirkt zu kühl und unbehaglich? Der dezente Einsatz von warmen Farben – beispielsweise von gelben, orangen oder roten Vorhängen – kann die fehlende Wärme zuführen.

Möbel HandlPertholzerstraße 15 und 22A-3860 HeidenreichsteinTel.: +43 2862 52162-0, Fax: DW-71info@moebelhandl.at