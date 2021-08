Brandmeister Benjamin Thor feierte runden Geburtstag. Seine Kameraden hatten ein lustiges Spiel vorbereitet.



ALBRECHTS. Am 23. Juli feierte Benjamin Thor, Zugskommandant und Betreuer der Feuerwehrjugend der FF Albrechts, sowie auch Abschnittssachbearbeiter für Feuerwehrjugend im Abschnitt Gmünd, seinen 30. Geburtstag. Viele Mitglieder der FF Albrechts folgten der Einladung des Geburtstagskindes und hatten für ihren Kameraden auch etwas vorbereitet: In einer Spezialausgabe von "X-Factor - Das Unfassbare" wurden mehrere spannende, mystische, aber sicher auch teilweise unfassbare Geschichten und Erzählungen aus dem Leben des Jubilars zum Besten gebracht. Die Gäste der Geburtstagsfeier mussten schließlich die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Waren die Geschichten bloß Lug und Trug oder versteckte sich hinter der einen oder anderen Erzählung auch die Wahrheit? Hatte sich diese Geschichten so zugetragen, oder sind sie nur der Feder der findigen Feuerwehrkameraden entsprungen? Standesgemäß wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.