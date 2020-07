GMÜND (mm). "Wenn das Wetter passt, sind wir immer da", brachten es Walter Walters und Franz Dorr mit ihren Gemahlinnen bei einer weiteren Auflage des Straßenfestes am Schubertplatz auf den Punkt. Wenngleich das Essen wieder mal perfekt war, so blieb doch ein Wunsch offen: "Eierschwammerlgulasch wäre der Gipfel!", so die Stammgäste unisono. Damit konnte Grillmeister Dominik Gafka nicht dienen, sehr wohl jedoch mit Grillgans: "Wir sind 2019 drauf gekommen, und die Leute sind begeistert." Wirt Wolfgang Zach verriet: "Wir grillen hier, was auf den Spieß passt - Truthahn scheidet somit aus - aber es wird bei zukünftigen Straßenfesten sicher die eine oder andere Überraschung geben!" Auch Karl Kaufmann schaute vorbei - nicht, ohne sich vorher mit Steckerlfisch gestärkt zu haben: "Die Ripperl beim Hackl sind einfach die besten", war er des Lobes voll.