Das Jubiläum "100 Jahre Niederösterreich" wurde in allen Bezirken des Bundeslandes mit großen Festen gefeiert, bei denen einerseits die Vereine ihre Arbeit präsentieren konnten und andererseits auch die Unterhaltung und Kultur nicht zu kurz kamen. In Gmünd konnte man einen kleinen Einblick in das in Kürze in Schloss Weitra auf die Bühne kommende Stück "Wiener Blut" genießen. Peter Kratochvil, Joesi Prokopetz, Caroline Vasicek, Aris Sas und Florian Schäfer sangen zusätzlich ein Loblied auf unser schönes Bundesland. Prokopetz: "Ich lebe seit 20 Jahren in Niederösterreich und schätze die Gemütlichkeit, gemeinsam mit der schönen Natur und dem guten Essen." Aris Sas wiederum bekannte sich zum Angeln: "Fischen im Waldviertel - da geht nichts drüber!" Mit Julia Raich, der in Gmünd geborenen Schlagerprinzessin, gab es einen weiteren akustischen Höhepunkt. Kurz vor ihrem Auftritt - und einem riesigen Autogrammwunsch von ihren größten Fans - nahm sie sich Zeit für den BB-Talk: "Natur, Ruhe und das Heimatgefühl sind für mich das Größte an Niederösterreich. Die Zugänglichkeit und Bodenständigkeit der Menschen in Verbindung mit Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit machen unser Bundesland unschlagbar."

Oh Heimat, Deine Vereine!

Ob Alpakawanderung durch den Schlosspark, der Rad-Hindernisparcour bei der Radlobby, ein Schnupper-Biathlon beim SC Nordwald oder die Torjagd beim SC Gmünd - das Bezirksfest ließ keine Langeweile aufkommen. Unzählige Vereine und Freiwilligenorganisationen sowie die Blaulichtorganisationen gewährten Einblicke in ihre Arbeit und stießen gerade bei den Jüngsten auf helle Begeisterung. Da wurde mal schnell ein Gips angelegt (beim Roten Kreuz, der Krankenstand in der letzten Schulwoche schien verlockend), ein Orientierungslauf beim Bundesheer absolviert oder ein Baseball der Schremser "Bears" im Schlossparkteich versenkt (zumindest im BB-Baseball-Selbstversuch). Einen Golfball auf dem Grün zu lochen war auch nicht gerade einfach. Russisches Kegeln, Bubble-Soccer oder Ping-Pong - fad wurde es nie und wenn der Hunger zuschlug, gab es bei den "Pfadis" Stockbrot oder köstliche Feuerflecke und überhaupt so viel kulinarische Auswahl, dass jeder auf seine Kosten kam. Bei den Schlingeln aus Hörmanns, die wie anno dazumahl David die Steinschleuder schwingen und damit schon zweimal Weltmeister wurden, konnte man sich in dieser altehrwürdigen Sportart versuchen. Was Irmgard Polzer an der Geschichte Niederösterreichs besonders schätzt? "Dass Sankt Pölten Landeshauptstadt wurde. Man muss sich nicht mehr so oft an neue Landeshauptleute gewöhnen", schmunzelte sie.