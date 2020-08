GMÜND (mm). Mit der sechs Meter hohen Skulptur "Breathe", also "Atmen", haben Blockheide-Leuchtet-Initiator [f]Leo Bettinelli[/f] und Künstler [f]Markus Anders[/f] ein spektakuläres Highlight der dritten Auflage des nächtlichen Lichterfestes geschaffen. "Eine Yoga-Atemtechnik hat mir die Überwindung eines Burnouts erleichtert, sie war Inspiration für die Skulptur - und die Atemgeräusche sind meine", erzählt Markus Anders, der seit 10 Jahren Lichtskulpturen erschafft. Ebenso aufsehenerregend waren die zahlreichen weiteren Lichtinstallationen - besonders am Blockheide-Teich - aber auch Märchenerzähler am Feuer oder die beiden tanzenden Lichtgestalten [f]Madita Suntinger[/f] und [f]Livia Fuchs[/f], die elfengleich nahezu durch die Dunkelheit schwebten. "Wir sind beide durch Feuershows zu dieser Art des Tanzes gekommen. Und die Blockheide ist ein Märchenland!" Dazu trug auch [f]Christian Amin-Varkony[/f] bei: Mit seiner Handpan, einer Klangschale, zauberte er traumhafte Klanggebilde. "Ich komme aus einer Musikerfamilie, das hat mir natürlich geholfen, dieses Instrument zu erlernen. Aber den Großteil habe ich mir autodidaktisch beigebracht. Die Handpan ist faszinierend - und es gibt eine große Community", schwärmte er nach seiner Performance mit den beiden Elfen. Und auch beim dritten Mal ist es dem großen Team um Leo Bettinelli gelungen, trotz der Beschränkungen durch die momentane Lage einen Schritt weiter zu gehen: "Wir konnten Künstler aus Slowenien, Schweden und der Schweiz gewinnen. Unkonventionelle Musik und Instrumente unterstreichen die punktuellen Highlights - die Leute genießen diese Stimmung hier", so der Initiator, bevor er sich wieder voll ins Geschehen stürzte - zwischen Elfen, Waldgeister und tanzende Monde.