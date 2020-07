PÜRBACH (mm). Mit dem Stück "Die Niere", in dem sich alles um einen sehr speziellen Liebesbeweis dreht, bringt Moritz Hierländer ein Stück, bei dem man sich die Frage stellt, was man in einer solchen Situation täte. "Ob ich eine Niere spenden würde? Wenn es um Leben oder Tod geht, ganz sicher. Speziell einem Menschen, den ich sehr liebe, meiner Caroline", so Hierländer. Unter der Regie von Viktoria Schubert brillieren Doris Hindinger, Alexander Jagsch, Martin Leutgeb und Kristina Sprenger und sorgen für ein überraschendes Ende. Ganz im Bann der fasziNIEREnden Materie befanden sich neben Gabi und Gottfried Libowitzky auch Mario und Sandi Bruckner: "Eine Niere zu spenden ist sicher ein großer Liebesbeweis, das ist nicht alltäglich, und man kann es nicht kaufen. Wir schenken uns viel Zeit als Zeichen der Liebe. Und auch die ist letztendlich unbezahlbar!"