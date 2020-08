HOLLENSTEIN. Am 22. August 2020 fand die standesamtliche Hochzeit von Andreas Prinz und seiner Frau Johanna im Standesamt in Kirchberg am Walde statt. Von Seiten der Freiwilligen Feuerwehr Hollenstein stellte sich das Kommando im Namen aller Kameraden mit einem Blumengruß und einem Geschenk ein. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hollenstein wünschen dem Hochzeitspaar alles erdenklich Gute für ihren gemeinsamen Lebensweg.