Der Waldensteiner Cabaret- und Theaterverein zeigt ein flottes und freches Stück um drei Grazien vom Land.

WALDENSTEIN (mm). "Die Garderobenauswahl für das Stück war eine echte Herausforderung" plauderte Helga Schippany kurz vor der Premiere aus dem Theateralltag, spielten doch üppige Melonen eine nicht unwesentliche Rolle. Das Stück um ein spezielles Fotoshooting und seine Konsequenzen für die friedlich-häusliche Idylle sowie den plötzlich wieder erwachenden Ehrgeiz der Ehemänner (meisterhaft gespielt von Peter Reisner, Franz und Jakob Körner) begeisterte auch Rita Raab und Willi Krafka, die extra aus Wien gekommen sind: "Das Theater hier ist viel besser als zu Hause in der großen Stadt. Man kann sich so richtig abhauen!" Franz Zechmann, der die Regie geführt hat, zeigte sich gleich am Premierenabend mehr als erfreut, denn 14 Tage im Vorhinein ausverkauft zu sein sei schon ein starkes Stück. Eine Herausforderung sei es auch, das richtige Stück zu finden - gerade in Hinsicht auf die zur Verfügung stehenden Schauspieler. Zwei Wochen voll im Einsatz sein ist nicht ohne, und das wohl auch für die mit 14 Jahren Jüngste auf der Bühne, Magdalena Knapp, die sich als überdrehte Assistentin des Fotografen Rocco Papparazzo die Ehre gab und für etliche Lacher sorgte. Noch bis 11. Jänner garantieren die (k)nackigen Landfrauen Lacher en Masse, vielleicht erwischen Sie ja doch noch eine Karte?