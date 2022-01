Mit seinem neuen Programm gab Jimmy Schlager im Espresso & Music ein kulturelles Lebenszeichen.



GMÜND (mm). "Leberkaas Hawaii steht für vermeintliche Gegensätze, die sich dann doch ganz gut vertragen", erklärte Jimmy Schlager kurz vor Beginn der Vorpremiere seines neuesten Progamms am 8. Jänner, wozu sich Hausherr Karl Hackl über einen begeisterten Besucherkreis freuen konnte. Mit der Extra-Portion Wiener Schmäh machte sich der Kabarettist über allerlei Aspekte des Lebens her - "von der Geburt über Onanie bis zum Tod", so Schlager schmunzelnd, der aber tatsächlich noch nie den namenstiftenden Leberkäs mit Ananas probiert hat: Feigheit vor der Ananas, lieber Jimmy? Weniger Berührungsängste hatte er vor der aktuellen Lage (Corona) und der Politik, die nicht zu "kurz" kommen durfte. Doch davor ließen sich im Publikum durchaus kulinarische Mutproben verorten: So zeigte sich Marianne Wandl einem Schmalzbrot mit Senf gegenüber durchaus aufgeschlossen, während Erich Worba rühmte, ein Paar Debreziner mit Honig nicht zu verachten. Die Erfüllung dieser kulinarischen Genüsse musste unterdessen zwei Stunden warten, denn solange dauerte auch für Ernst Mlejnek der Streifzug durch überlebte Katastrophen und Peinlichkeiten, wo Trauerspiele auch zur Komödie werden.