Leicht, jazzig, swingend und mitreißend präsentierte sich das Klapping am 8. August am Rathausplatz in Weitra.

WEITRA (mm). Die Idee, Klappstühle zur corona-bedingten Beschränkung der Besucher einer Veranstaltung zu nutzen, führte zum Namen einer Konzertreihe in der Kuenringerstadt. Gemeinsam mit Organisator [f]Martin Zischka[/f] holte [f]Thomas Samhaber[/f] das Trio Kamilova Srdcovka, bestehend aus Kamil Houška, Libor Heřman und Zdeněk Koubek auf die Bühne. Unter dem Motto "gekonnt, originell, einfach fein" servierten sie auch Jazz-Standards wie "Summertime" oder "The Girl From Ipanema". Die richtigen Portion Sommerfeeling war damit garantiert. Nicht nur die Klappstühle, auch die Gastgärten rundum erfreuten sich regen Zuspruchs. [f]Kathrin und Clara Traxler[/f] waren zufällig in Weitra und ließen sich gleich der Urlaubsstimmung anstecken - Cocktails inklusive. [f]Herbert Wurth[/f] schwärmte: "Die Abendstimmung und gute Musik - das ist phantastisch!" Als Klapping-Stammgäste zeigten sich [f]Ilse und Gerhard Meisel[/f]: "Hier gibts alle Arten von Musik, das ist klasse!" Auch bei den Eigenkompositionen des Tschechischen Trios wurde trotz der Sprachbarriere fleißig mit den Füßen gewippt. [f]Marie Steininger[/f] dazu: " Das macht überhaupt nix, die Musik spricht doch für sich!"