Der Präsident des Roten Kreuzes Landesverband NÖ, Josef Schmoll, die Bezirksstelle Gmünd zu einem erfreulichen Ereignis. Die beiden Bezirksstellenleiterstellvertreter der vorausgegangenen Periode, Bgm. a.D. Johann Weissenbök und Bgm. a.D. Reinhard Österreicher erhielten, aufgrund des Coronavirus leider in kleinem Rahmen, eine Verdienstmedaille überreicht.

Johann Weissenbök trat 1966 als aktiver Sanitäter ins Rote Kreuz ein, war seit 1985 hauptberuflicher Mitarbeiter und von 1999 bis 2011 Organisationsleiter und somit wesentlich für die Durchführung des Rettungs- und Krankentransportdienstes in dieser Zeit verantwortlich. Nach seiner Pensionierung im Jahr 2011 ist er bis heute weiterhin als freiwilliger Mitarbeiter im Fahrdienst und von 2011 bis 2021 als freiwilliger Funktionär tätig. Im April 2021 schied er bei den Bezirksstellenwahlen auch als Bezirksstellenleiterstellvertreter aus. Er bekam die Verdienstmedaille in Gold überreicht.

Reinhard Österreicher war von 1996 bis 2011 als Funktionär Mitglied im Bezirksstellenausschuss. Von 2011 bis 2021 war er zwei Perioden lang Bezirksstellenleiter-Stellvertreter und von 2016 bis 2021 ebenfalls Ortsstellenleiter der Ortsstelle Schrems. 2016 absolvierte er die Ausbildung zum Rettungssanitäter und ist seitdem auch freiwillig als aktiver Mitarbeiter im Rettungs- und Krankentransport tätig. Er erhielt die Verdienstmedaille in Silber.

"Ich möchte mich bei meinen Bezirksstellenleiterstellvertretern der Vorperiode sehr herzlich bedanken. Sie haben in den vielen Jahr ihrer Tätigkeit die Idee des Roten Kreuzes immer hoch gehalten und haben die Geschicke der Bezirksstelle Gmünd maßgeblich mit ihrer guten Arbeit beeinflusst", so Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer bei der Übergabe der Verdienstzeichen. "Danke, dass sie immer noch aktiv im Dienst stehen und den Menschen helfen, wenn sie unsere Hilfe brauchen. Durch dieses großartige Engagement sind Johann Weissenbök und Reinhard Österreicher vielen jungen Kollegen ein großes Vorbild. Diese große Verbundenheit zeigt auch, dass Präsident Josef Schmoll es sich nehmen ließ, die Übergabe persönlich in Gmünd durchzuführen um sich auch persönlich bei den beiden zu bedanken.“, so Rosenmayer.