Am Golfplatz Weitra fand das zweite Kidsnest Charity Golfturnier statt. Die Spendensumme soll vor allem in Präventionsprojekte gegen Gewalt fließen.

WEITRA. Nach erfolgreichem Start im Vorjahr ging das Charity Golfturnier am GC Weitra zugunsten des Kidsnest Kinderschutzzentrums Waldviertel in die zweite Runde. 30 Teilnehmer wagten sich, trotz durchwachsenem Wetter und noch schlechterer Prognose, in ein freudiges Team-Turnier, bei dem zugunsten des Kidsnest fleißig Golf gespielt und gespendet wurde. Die Teilnehmer wurden mit einer Halfway und einem Essen nach der Runde versorgt, zu gewinnen gab es handgemachte Pokale aus einer kleinen Manufaktur aus Waidhofen/Thaya.

Kinderschutz ausbauen

Nach einer Tombola und der Versteigerung eines Kunstwerks von Jasmin Dobrovsky aus Wien, die eines ihrer Gemälde zur Verfügung gestellt hatte, wurden in Summe 2.000 Euro für das Kidsnest gesammelt, was auch den Leiter des Kidsnest Waldviertel, Thomas Graf, sehr glücklich stimmte: "Ich freue mich sehr über diesen tollen Spendenbeitrag und wiederum über ein gelungenes Turnier hier am Hausschachen. Vielen Dank an alle Teilnehmer, den GC Weitra und allen beteiligten Personen. So können wir den Kinderschutz im Waldviertel Stück für Stück mehr ausbauen."